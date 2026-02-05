«Как Скорсезе»: Андреасян ответил, почему часто снимает в фильмах свою жену Андреасян заявил, что спокойно относится к критике частых съемок своей жены

Кинорежиссер Сарик Андреасян дал оценку комментариям о том, что он регулярно снимает в своих фильмах супругу, актрису Елизавету Моряк. Он высказался на премьере картины «Сказка о царе Салтане», заявив, что относится к таким замечаниям спокойно и не считает их критикой.

По его мнению, практика работы с постоянным актерским составом характерна для многих известных режиссеров. Он привел в пример своих кумиров, которые десятилетиями работают с проверенными артистами.

Дело в том, что я к этому отношусь очень спокойно. Я не считаю, что это критика. Потому что мои любимые режиссеры, такие как Мартин Скорсезе, Квентин Тарантино и так далее, всю жизнь, десятилетиями снимают одних и тех же артистов. И весь мир только восхищается этим. Я не понимаю, почему я вдруг должен оправдываться за то, что я десятый раз снимаю Павла Прилучного или восьмой раз снимаю Лизу Моряк. <...> Это нормально, что у каждого режиссера есть свой пул любимых артистов, — уточнил Андреасян.

В шутку он добавил, что актера Владимира Сычева снимает даже чаще, чем свою жену. Обсуждения на эту тему он назвал нормальными и естественными.

Также режиссер ответил на вопрос о возможных поблажках для супруги на площадке, подчеркнув, что в работе они общаются исключительно как режиссер и актриса, а личные отношения остаются за кадром. По его словам, это необходимо для профессиональной атмосферы и уважения к другим членам съемочной группы.

В тот момент, когда ты вступил на съемочную площадку, ты профессиональный артист. Ты перестаешь быть женой. И я общаюсь с ней как с актрисой. Тут же еще работают другие артисты. Мы не должны разыгрывать какую-то семейную мелодраму, у нас нет таких задач. Мы делаем свою работу профессионально. А в тот момент, когда мы с этой съемочной площадки вышли, то уже женаты, — добавил Андреасян.

Ранее режиссер рассказал NEWS.ru, что в творчестве ему помогает любовь. Он отметил на премьере фильма «Сказка о царе Салтане», что в первую очередь глубоко привязан к жене Моряк и детям.