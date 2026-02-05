Яркий образ Канделаки, Прилучный с Брутян: премьера «Сказки о царе Салтане»

Премьера экранизации произведения Александра Пушкина «Сказка о царе Салтане» состоялась 5 февраля в киноцентре «Октябрь». Фильм презентовали режиссер Сарик Андреасян, а также исполнители главных ролей. Волшебная история по мотивам любимого с детства произведения выйдет появится на экранах страны 12 февраля.

Актер Павел Прилучный появился на красной дорожке в сопровождении своей возлюбленной Зепюр Брутян. Он признался, что впервые вжился в роль сказочного персонажа. Сам проект Прилучный назвал масштабным и достаточно перспективным. Позируя перед камерами, актер также продемонстрировал нежные чувства к избраннице, поцеловав Брутян в плечо.

Андреасян на премьере неожиданно появился без супруги Лизы Моряк, которая также приняла участие в съемках. Журналистам режиссер признался, что она сейчас находится в Дубае. Автор картины также ответил на вопрос, почему часто снимает в фильмах свою жену. Он провел параллель с такими режиссерами, как Мартин Скорсезе и Квентин Тарантино, которые десятилетиями работают с проверенными артистами.

Ярким образом на премьере отличилась директор ТНТ Тина Канделаки. Она позировала перед камерами в элегантном красном платье, накинув на плечи горжетку из белого меха. На шею знаменитость надела массивное колье в форме бутона, а завершающим штрихом стала винтажная сумочка.

