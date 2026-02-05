Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 23:58

Яркий образ Канделаки, Прилучный с Брутян: премьера «Сказки о царе Салтане»

Павел Прилучный с супругой актрисой Зепюр Брутян на премьере фильма «Сказка о царе Салтане» Павел Прилучный с супругой актрисой Зепюр Брутян на премьере фильма «Сказка о царе Салтане» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Премьера экранизации произведения Александра Пушкина «Сказка о царе Салтане» состоялась 5 февраля в киноцентре «Октябрь». Фильм презентовали режиссер Сарик Андреасян, а также исполнители главных ролей. Волшебная история по мотивам любимого с детства произведения выйдет появится на экранах страны 12 февраля.

Актер Павел Прилучный появился на красной дорожке в сопровождении своей возлюбленной Зепюр Брутян. Он признался, что впервые вжился в роль сказочного персонажа. Сам проект Прилучный назвал масштабным и достаточно перспективным. Позируя перед камерами, актер также продемонстрировал нежные чувства к избраннице, поцеловав Брутян в плечо.

Андреасян на премьере неожиданно появился без супруги Лизы Моряк, которая также приняла участие в съемках. Журналистам режиссер признался, что она сейчас находится в Дубае. Автор картины также ответил на вопрос, почему часто снимает в фильмах свою жену. Он провел параллель с такими режиссерами, как Мартин Скорсезе и Квентин Тарантино, которые десятилетиями работают с проверенными артистами.

Ярким образом на премьере отличилась директор ТНТ Тина Канделаки. Она позировала перед камерами в элегантном красном платье, накинув на плечи горжетку из белого меха. На шею знаменитость надела массивное колье в форме бутона, а завершающим штрихом стала винтажная сумочка.

Кадры с премьеры «Сказки о царе Салтане» — в фотогалерее NEWS.ru.

Тина Канделаки на премьере фильма «Сказка о царе Салтане»
Тина Канделаки на премьере фильма «Сказка о царе Салтане»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Ксения Алферова с приемным сыном на премьере фильма «Сказка о царе Салтане»
Ксения Алферова с приемным сыном на премьере фильма «Сказка о царе Салтане»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Певица Жасмин с дочерью на премьере фильма «Сказка о царе Салтане»
Певица Жасмин с дочерью на премьере фильма «Сказка о царе Салтане»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Певица Анна Калашникова на премьере фильма «Сказка о царе Салтане»
Певица Анна Калашникова на премьере фильма «Сказка о царе Салтане»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Актер Владимир Сычев с мамой и дочерью Анной на премьере фильма «Сказка о царе Салтане»
Актер Владимир Сычев с мамой и дочерью Анной на премьере фильма «Сказка о царе Салтане»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Эвелина Бледанс с сыном Семеном на премьере фильма «Сказка о царе Салтане»
Эвелина Бледанс с сыном Семеном на премьере фильма «Сказка о царе Салтане»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Елена Захарова с дочерью на премьере фильма «Сказка о царе Салтане»
Елена Захарова с дочерью на премьере фильма «Сказка о царе Салтане»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Юлианна Караулова на премьере фильма «Сказка о царе Салтане»
Юлианна Караулова на премьере фильма «Сказка о царе Салтане»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Станислав Дужников на премьере фильма «Сказка о царе Салтане»
Станислав Дужников на премьере фильма «Сказка о царе Салтане»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Актриса Ольга Тумайкина на премьере фильма «Сказка о царе Салтане»
Актриса Ольга Тумайкина на премьере фильма «Сказка о царе Салтане»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Мария Горбань с супругом оператором Кириллом Зоткиным и дочерью Стефанией на премьере фильма «Сказка о царе Салтане»
Мария Горбань с супругом оператором Кириллом Зоткиным и дочерью Стефанией на премьере фильма «Сказка о царе Салтане»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Режиссер фильма «Сказка о царе Салтане» Сарик Андреасян
Режиссер фильма «Сказка о царе Салтане» Сарик Андреасян
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Актер Алексей Гаврилов и его супруга баскетболистка Катерина Кейру с детьми на премьере фильма «Сказка о царе Салтане»
Актер Алексей Гаврилов и его супруга баскетболистка Катерина Кейру с детьми на премьере фильма «Сказка о царе Салтане»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Кузьма Сапрыкин на премьере фильма «Сказка о царе Салтане»
Кузьма Сапрыкин на премьере фильма «Сказка о царе Салтане»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
кино
премьеры
сказки
звезды
знаменитости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Искупите вину»: в РФПИ призвали Стармера подать в отставку
Проблемы со здоровьем, долги, мнение об СВО: где сейчас Лолита Милявская
Житель Нижнего Новгорода оказался в положении «живого трупа»
Пираньи устроили кровавую расправу на популярном пляже в Аргентине
Воспитала Навку, Костомарова и Авербуха: как живет тренер чемпионов Линичук
Яркий образ Канделаки, Прилучный с Брутян: премьера «Сказки о царе Салтане»
Российские силы сбили 17 украинских «птичек» за пять часов
Канадские «Робины Гуды» обокрали продуктовый магазин в знак протеста
Жителям Таджикистана стало доступно «детище» Маска
«Хочет жить в Голливуде»: легенда «Рейнджерс» Панарин нашел новый клуб
Трамп сообщил о своей роли в предотвращении ядерных конфликтов
В Раде объяснили, почему переговоры по Украине пока не имеют смысла
Скандал с виллами на Бали, споры в Сети, развод: как живет Лариса Гузеева
«Как Скорсезе»: Андреасян ответил, почему часто снимает в фильмах свою жену
«Нормально»: актер Дужников оценил игру блогеров без актерского образования
Трамп признался, что хотел бы сделать с нынешним ДСНВ
«Акт самообороны»: Медведев дал характеристику спецоперации на Украине
«Хоть завтра»: Россия готова к запуску рейсов в латиноамериканскую страну
В Минфине США вновь пригрозили России ограничениями
Утвержден минимум баллов по ЕГЭ для поступления в медвузы в 2026 году
Дальше
Самое популярное
Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Его хочется добавлять везде: маринованный лук с жареной заправкой — храню баночку в холодильнике постоянно
Общество

Его хочется добавлять везде: маринованный лук с жареной заправкой — храню баночку в холодильнике постоянно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.