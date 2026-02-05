Яркий образ Канделаки, Прилучный с Брутян: премьера «Сказки о царе Салтане»
Павел Прилучный с супругой актрисой Зепюр Брутян на премьере фильма «Сказка о царе Салтане»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Премьера экранизации произведения Александра Пушкина «Сказка о царе Салтане» состоялась 5 февраля в киноцентре «Октябрь». Фильм презентовали режиссер Сарик Андреасян, а также исполнители главных ролей. Волшебная история по мотивам любимого с детства произведения выйдет появится на экранах страны 12 февраля.
Актер Павел Прилучный появился на красной дорожке в сопровождении своей возлюбленной Зепюр Брутян. Он признался, что впервые вжился в роль сказочного персонажа. Сам проект Прилучный назвал масштабным и достаточно перспективным. Позируя перед камерами, актер также продемонстрировал нежные чувства к избраннице, поцеловав Брутян в плечо.
Андреасян на премьере неожиданно появился без супруги Лизы Моряк, которая также приняла участие в съемках. Журналистам режиссер признался, что она сейчас находится в Дубае. Автор картины также ответил на вопрос, почему часто снимает в фильмах свою жену. Он провел параллель с такими режиссерами, как Мартин Скорсезе и Квентин Тарантино, которые десятилетиями работают с проверенными артистами.
Ярким образом на премьере отличилась директор ТНТ Тина Канделаки. Она позировала перед камерами в элегантном красном платье, накинув на плечи горжетку из белого меха. На шею знаменитость надела массивное колье в форме бутона, а завершающим штрихом стала винтажная сумочка.
Кадры с премьеры «Сказки о царе Салтане» — в фотогалерее NEWS.ru.
Тина Канделаки на премьере фильма «Сказка о царе Салтане»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Ксения Алферова с приемным сыном на премьере фильма «Сказка о царе Салтане»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Певица Жасмин с дочерью на премьере фильма «Сказка о царе Салтане»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Певица Анна Калашникова на премьере фильма «Сказка о царе Салтане»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Актер Владимир Сычев с мамой и дочерью Анной на премьере фильма «Сказка о царе Салтане»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Эвелина Бледанс с сыном Семеном на премьере фильма «Сказка о царе Салтане»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Елена Захарова с дочерью на премьере фильма «Сказка о царе Салтане»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Юлианна Караулова на премьере фильма «Сказка о царе Салтане»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Станислав Дужников на премьере фильма «Сказка о царе Салтане»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Актриса Ольга Тумайкина на премьере фильма «Сказка о царе Салтане»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Мария Горбань с супругом оператором Кириллом Зоткиным и дочерью Стефанией на премьере фильма «Сказка о царе Салтане»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Режиссер фильма «Сказка о царе Салтане» Сарик Андреасян
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Актер Алексей Гаврилов и его супруга баскетболистка Катерина Кейру с детьми на премьере фильма «Сказка о царе Салтане»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Кузьма Сапрыкин на премьере фильма «Сказка о царе Салтане»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru