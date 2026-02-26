Калюжный под Мариуполем, Ефремов ушел в монастырь: что смотреть на неделе

На неделе с 26 февраля по 4 марта Глеб Калюжный ищет мать под Мариуполем, Никита Ефремов уезжает в тайгу крестить ненцев-оленеводов, а Евгения Цыганова ранили дробью на съемках. В прокате и на стримингах в конце февраля настоящий калейдоскоп драм — от Донбасса и Ямала до Парижа и Йеллоустоуна.

Что смотреть в кино на неделе с 26 февраля по 4 марта

«Малыш»

Премьера: 26 февраля в кинотеатрах.

В ролях: Глеб Калюжный, Иван Алексеев, Олег Васильков, Сергей Уманов, Никита Манец, Гаврил Менкяров, Данил Никитин, Михаил Селиванов, Мудиага Огхенекевве Увво, Даниил Чуп.

Действие фильма происходит в 2022 году. Лента подойдет тем, кто любит военные драмы и истории, основанные на реальных событиях. В центре сюжета открытый и честный восемнадцатилетний парень из Донецка по имени Дима, который увлекается музыкой. После смерти отца он остается совсем один, потому что с матерью связь была утрачена еще в детстве. Вскоре Дима узнает, что его мама оказалась среди мирных жителей в осажденном Мариуполе.

Он решает идти добровольцем в штурмовое подразделение, чтобы найти родного человека в разрушенном городе. На фронте проходит через первые бои, страх, потери и ответственность за других.

Прототипом главного героя стал Павел Черток с позывным Малыш, один из самых молодых ополченцев ДНР, трижды раненный участник штурмовых операций. Он консультировал съемочную группу и сыграл в фильме одну из ролей.

Режиссер Андрей Симонов снимал картину в Донецке, Мариуполе и Крыму. Главную роль исполнил Глеб Калюжный, который после завершения съемок сам отправился на срочную службу в армию. Музыкальную тему «Высота» написал и исполнил Сергей Нихаенко — певец и участник СВО из ЛНР. В песне упоминаются реальные позиции, где воевало его подразделение.

«Цинга»

Премьера: 26 февраля в кинотеатрах.

В ролях: Никита Ефремов, Евгения Манджиева, Дмитрий Поднозов, Тамара Куйбина, Герасим Васильев, Георгий Бессонов.

Это неторопливое авторское кино о северной экзотике, духовных испытаниях, вере и амбициях. Действие фильма происходит в августе 1991 года. В тундру Ямала приезжают два миссионера — опытный православный священник Петр и молодой послушник Федор. Им поручают крестить ненецких оленеводов, живущих по древним законам. Главной сложностью миссии становится то, что решение о принятии христианства должно быть добровольным.

Отец Петр отправляется к Поклонному кресту и поручает Федору остаться с кочевой семьей. Когда стадо атакуют волки, ненцы ставят условие: «новый бог» должен доказать силу и спасти оленей. Федор глубже погружается в мир, где мифы переплетаются с реальностью, а вера уступает место сомнениям.

«Человек, который смеется»

Премьера: 26 февраля в кинотеатрах.

В ролях: Евгений Цыганов, Сергей Гармаш, Степан Девонин, Ирина Пегова, Анастасия Красовская, Кирилл Каганович, Антон Ескин, Андрей Цыганов, Дмитрий Горевой, Сергей Шароватов.

Актер по имени Дмитрий славится ролями суровых героев, его фишкой стало непроницаемое «каменное» лицо. Богатый бизнесмен Сергей приглашает его сняться в криминальной драме о 90-х и обещает солидный гонорар. Но Дмитрий получает ранение дробью во время съемок и после операции сталкивается с неожиданным побочным эффектом. Его лицо больше ему не подчиняется: теперь он постоянно улыбается и разражается непроизвольным смехом. Попытки сохранить имидж и сыграть безжалостного киллера превращают съемки в фарс, а самого Дмитрия — в заложника собственного тела.

«Кутюр»

Премьера: 26 февраля в кинотеатрах.

В ролях: Анджелина Джоли, Луи Гаррель, Гийом Марбек, Элла Румпф, Геранс Марилье, Венсан Линдон, Шон Гуллет, Финнегэн Олдфилд, Миглен Миртчев.

Парижская Неделя моды становится точкой пересечения судеб. Истории трех персонажей разворачиваются параллельно и постепенно переплетаются. Американский режиссер Максин Уокер ищет вдохновение и борется с кризисом в карьере.

Модель из Южного Судана по имени Ада пытается удержаться в индустрии, где на нее оказывают беспощадное давление. А французская визажистка Анжель скрывает личную драму в свете софитов подиума. Фильм исследует цену мечты и стойкость характера в среде, где все держится на иллюзии безупречности.

Фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах

«Черное солнце. Второй сезон»

Премьера: 1 марта на «Кион».

В ролях: Юрий Чурсин, Максим Стоянов, Виктория Корлякова, Александра Большакова, Юрий Беляев, Марина Петренко, Евгений Харитонов.

Во втором сезоне сериала Игорь Жук возвращается к работе в Следственном комитете. Первым его делом становится выловленное в Финском заливе тело. В это же время его напарник Чагин неожиданно признается в убийстве.

Жук не верит в виновность коллеги и просит передать ему дело. Он начинает распутывать цепочку событий, которая выводит на более сложную, чем казалось на первый взгляд, схему. Чтобы добраться до истины, героям придется работать сообща.

«Йеллоустоун: Маршалы»

Премьера: 1 марта на Paramount+.

В ролях: Люк Граймс, Логан Маршалл-Грин, Гил Бирмингем, Брекен Меррилл, Эш Сантос, Ариэль Кеббел, Бретт Каллен, Мо Брингс Пленти, Морган Линдхольм, Татанка Минс.

Этот сериал — спин-офф «Йеллоустоуна». Главный герой Кейси Даттон покидает родное ранчо и вступает в элитное подразделение маршалов США. Его ковбойский опыт делает его ценным сотрудником.

Теперь он работает на самых напряженных территориях Монтаны и сталкивается с преступностью лицом к лицу. Каждый выезд ставит его перед моральным выбором между службой, семьей и долгом перед землей, на которой вырос.

«Молодой Шерлок»

Премьера: 4 марта на Prime Video.

В ролях: Рави Ауджла, Хиро Файнс-Тиффин, Цэн Цзинэ, Нуман Аджар, Йен Мидлейн, Джеймс Собол Келли, Стивен Эгнью, Адам Джеймс.

Детективно-приключенческий сериал о юности легендарного сыщика, основанный на одноименном цикле романов писателя Энди Лейна. Режиссером картины выступил Гай Ричи, который снял «Министерство неджентльменских дел». Девятнадцатилетний Шерлок Холмс поступает в Оксфорд. Учеба быстро отходит на второй план, когда в университетской лаборатории происходит загадочное убийство.

Несмотря на возраст, Холмс уже имеет опыт расследований и с азартом берется за дело. Он анализирует улики, наблюдает за подозреваемыми и постепенно распутывает клубок интриг. Расследование втягивает его в цепь опасных событий, где логика и смекалка становятся единственным оружием.

Какие новые сериалы и шоу стоит смотреть на СТС и ТНТ

«Тайный миллионер. Третий эпизод»

Премьера: 1 марта на СТС.

В ролях: Сергей Бурунов, Владимир Маркони, Юлия Гаврилина, Светлана Листова, Владимир Тишко, Алина Астровская, Полина Диброва, Анастасия Крайнова, Михаил Стогниенко, Василий Смольный.

Реалити-шоу с элементами детективной игры за главный приз в 10 миллионов рублей. После осторожного старта и нарастающего напряжения во втором выпуске участники третьего эпизода переходят к открытому противостоянию.

Звездные игроки проходят испытания и пытаются вычислить обладателя золотого слитка, который мастерски скрывает свою личность. Подозрения множатся, а союзы начинают рушится.

«Мотай!»

Премьера: 2 марта на ТНТ.

В ролях: Дмитрий Колчин, Александр Обласов, Сергей Степин, Андрей Свиридов, Максим Киселев, Сергей Беляев, Аскар Нигамедзянов, Ирина Выборнова, Светлана Колпакова, Дмитрий Мухамадеев.

Ностальгическая комедия о тюремном кинопроизводстве в сибирской глубинке. В центре сюжета — начальник колонии Тимофей Назаров, который все еще мечтает о Москве и большом кино. Но вместо переезда в столицу он получает нового заключенного — бывшего столичного режиссера Матвея Селижицкого, который получает «погоняло» Мотор.

Назаров видит шанс реализовать мечту прямо в тайге. Вместе они начинают переснимать культовые голливудские боевики с участием заключенных. Так тюремная колония превращается в импровизированную киностудию.

