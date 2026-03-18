Покупать в рассрочку будем по-новому: что изменится с 1 апреля 2026 года

С 1 апреля 2026 года вступят в силу новые правила для одного из популярных способов оплаты — онлайн-рассрочки. Изменения коснутся сроков, стоимости и учета таких сделок и будут направлены на защиту прав потребителей и повышение прозрачности. Как нововведения для сплит-рассрочек (от англ. split — делить) скажутся на потребительских настроениях и спросе и не несут ли они в себе скрытых рисков — в материале NEWS.ru.

Что такое онлайн-рассрочка

По итогам 2025 года объем российского рынка BNPL-сервисов рассрочки (buy now, pay later — покупай сейчас, плати потом) вырос в 2,5 раза и достиг 940 млрд рублей. Данные основаны на оценке сервиса «Долями», следует из информации Т-Банка.

В расчет включен совокупный объем трансакций через ключевые платформы: «Долями», «Сплит» от «Яндекса», «Подели» от Альфа-Банка, «Частями» от Wildberries и другие. В 2024 году объем рынка оценивался примерно в 300 млрд рублей.

Почему хотят поменять правила

По словам магистра права, доцента кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили, летом прошлого года был опубликован федеральный закон № 283-ФЗ «О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки», вступающий в силу в два этапа: с 1 апреля 2026 года и с 1 января 2027-го.

«В первую очередь нововведения направлены на защиту прав потребителей, а именно: сервисы рассрочки не вправе начислять вознаграждение и скрытые комиссии за предоставленные услуги; магазины не смогут менять цену товара в зависимости от способа оплаты (в настоящее время при единовременной оплате и оплате наличными, если это не интернет-магазин, цена ниже)», — отметила эксперт.

Некоторые потребители не обладали полной информацией о работе сервисов, а также путали рассрочки с кредитными продуктами, добавила экономист. Она отметила, что сервисы с похожими названиями у одного маркетплейса предоставляли разные услуги: один — рассрочку, а второй — кредит в зависимости от общей стоимости покупки.

По мнению начальника отдела департамента розничного бизнеса «Цифра банк» Дмитрия Дворникова, вступление в силу новых правил — это долгожданное «выключение» серого рынка BNPL.

«Нововведения дают главное — прозрачность и защиту от скрытых переплат. Раньше цена товара в рассрочку часто включала комиссию сервиса, которую продавец закладывал в стоимость, теперь цена будет единой при любом способе оплаты, а все комиссии оператор обязан брать только с продавца», — пояснил эксперт.

Что дадут изменения в закон

Теперь покупатель получает понятные условия по срокам (рассрочка ограничена 6 месяцами), возможным штрафам (неустойка за просрочку не превысит 20% годовых) и прозрачность: при долге свыше 50 тыс. рублей данные уходят в бюро кредитных историй (БКИ), что защищает заемщика от закредитованности, резюмировал Дворников.

Подобные нововведения сделают рынок более прозрачным и привлекательным для покупателей, которые смогут получить точную информацию по условиям и стоимости рассрочки, полагают эксперты.

Кроме того, покупатели будут более внимательно относиться к покупкам ввиду их потенциального влияния на кредитную историю, которую не так легко поправить, считает Валишвили.

«Ранее на рынке сложилась порочная практика, когда продавцы искусственно завышали цену товара для тех покупателей, которые выбирали рассрочку, фактически перекладывая на них комиссию оператора. По новому закону запрет распространяется не только на прямые наценки, но и на любые скрытые способы удорожания», — объяснил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Какие риски таит в себе нововведение

Ограничение пороговой суммы рассрочки в 50 тысяч рублей, предусмотренное законодательством, может сильно ударить по спросу на многие товары и по рентабельности торговли в целом — это ниже стоимости многих востребованных товаров. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал президент АКИТ Артем Соколов.

«Как показывает практика, этот сервис для оплаты дорогостоящих товаров часто выбирали не из-за финансовой нужды, а с целью рационально распределить свой бюджет, например, при покупке путешествий, строительных материалов для ремонта, крупной бытовой техники, мебели, оплате образования», — резюмировал он.

Как изменения скажутся на потребительском спросе

Что касается спада спроса, возможна короткая адаптация, но не обвал, рынок очистится от недобросовестных игроков, накручивающих цены, прогнозируют эксперты.

Впрочем, для потребителя рассрочка остается беспроцентной и становится предсказуемой, для долгосрочных покупок (на год и более) продавцы будут предлагать либо классический кредит, либо прямую рассрочку от магазина. «И это не спад, а переход к цивилизованному рынку», — заключил Дворников.

