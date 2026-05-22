В ЦБ «в шоке» от цен на жилье: рынок недвижимости в России перегрели?

В ЦБ «в шоке» от цен на жилье: рынок недвижимости в России перегрели?

Представитель Банка России высказался о текущей стоимости жилой площади в стране. Что он сказал, правда ли в ЦБ «в шоке» от цен на жилье, рынок недвижимости перегрели?

Что сказали в ЦБ о ценах на жилье в России

Директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов на конференции Сбербанка «Время изменений: формула баланса» заявил, что сейчас рынок недвижимости проходит через фазу, когда доля госпрограмм снижается, идет донастройка программ государственной поддержки, семейной ипотеки, а рыночная ипотека постепенно набирает оборот.

«Нам нужно нащупать новый баланс, который сложится в результате всех этих изменений. Меня лично что больше всего волнует, если так спросить по-человечески? Я смотрю на объявления, смотрю на эти цены — я, честно говоря, в шоке, по-простому. Я не знаю, сколько надо зарабатывать, чтобы это покупать. Это мое мнение», — сказал Данилов.

По его словам, текущие цены перегрелись — особенно на фоне периодов, когда жилье в России продавалось по 2,5–3,5 млн кв. м в месяц. Данилов добавил, что сейчас цены стабилизировались на уровне 1,9 млн кв. м.

«Что будет с ценами [дальше] — большой вопрос», — заключил он.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Центробанк неоднократно указывал на стремительный рост цен на рынке новостроек в период действия массовой льготной ипотеки. Еще в 2023 году Эльвира Набиуллина указала на признаки перегрева на рынке ипотеки и выразила обеспокоенность разрывом цен между первичным и вторичным жильем, который тогда мог достигать 50%.

В сентябре 2025-го регулятор заключил, что за пять лет действия льготных ипотечных программ стоимость жилья в России увеличилась вдвое.

«Денежный стимул, который был в лице льготной ипотеки, не смог значимо увеличить объемы предложения. Это ушло в основном в цены. Что мы видим? С начала 2020 года объемы строительства выросли на 10%, а цены — в два раза. В результате доступность жилья не выросла, даже несмотря на рост доходов населения», — сказала Набиуллина.

Что сейчас с льготной ипотекой

В июле 2024 года закончился срок действия ипотечной программы на жилье в новостройках по ставке 8%, которая действовала с весны 2020-го. За это время было оформлено более 1,5 млн кредитов.

В то же время президент России Владимир Путин поручил продлить до 2030 года семейную ипотеку под 6%. Она доступна только семьям с детьми в возрасте шести лет либо воспитывающим несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

С 1 апреля 2025 года программу расширили на вторичное жилье, но эти условия доступны только в тех городах, где ведется строительство не более двух домов. Максимальная сумма кредита в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области на льготных условиях по ставке 6% составляет 12 млн рублей, в других регионах — 6 млн рублей.

1 февраля 2026 года появились новые требования: семья с ребенком теперь может получить льготный кредит под 6% только один раз, созаемщиками должны выступать оба супруга. Правило «одна льготная ипотека в одни руки» ввели для всех льготных ипотечных программ еще в декабре 2023-го, однако тогда речь шла именно о единственном получателе льготного кредита. С 1 февраля «одни руки» понимаются как семья в целом.

19 мая СМИ распространили сообщение о якобы предложении Минфина снова ужесточить условия получения семейной ипотеки: сделать льготную ставку выше для заемщиков, которые не состоят в официальном браке.

Читайте также:

Проблемы со здоровьем, карьера, отношение к СВО: как живет Алексей Маклаков

Взрыв на нефтехимическом заводе в Венгрии: теракт, есть след Киева?

Как помочь человеку при обмороке: пошаговая инструкция первой помощи