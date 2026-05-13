В Госдуме предложили три способа повысить доступность жилья для россиян

Предоставление земли всем гражданам России для строительства повысит доступность жилья в стране, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от ЛДПР Каплан Панеш. По его словам, также необходимо развивать инфраструктуру для всех людей, а не только для привилегированных слоев общества.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий поднял тему, от которой у меня сердце кровью обливается. С текущими ценами на жилье русский человек в лучшем случае может позволить себе гараж, и это не фигура речи. Москвичи массово скупают гаражи и обустраивают их под жилье. В регионах та же тенденция. Партия предлагает конкретные решения. Первое — нужно стимулировать индивидуальное жилищное строительство. Мы должны вернуться к идее одноэтажной России. Следует предоставлять землю под строительство всем категориям граждан, а не только льготникам, — высказался Панеш.

Он также подчеркнул, что ипотека для семей с детьми должна быть не просто льготной, а с прогрессивными условиями. По словам депутата, для семей с одним ребенком ставка должна составлять 6%, с двумя — 3%, а при рождении третьего кредит необходимо предоставлять под 0%. Парламентарий пояснил, что это станет стимулом как для увеличения рождаемости, так и для решения жилищного вопроса.

Третье — хватит лепить эти элитные «свечки для богатых» в центрах городов. Хватит под предлогом комплексного развития территорий сносить хорошие дома, коттеджи, садовые некоммерческие товарищества. Все, что попадается на пути, закатывают в бетон под многоквартирные здания бизнес-класса и путепроводы к ним. Мраморные холлы, рестораны, фитнес-клубы — это для одного процента. Лучше дайте людям нормальную дорогу к их участку, проведите газ и свет. Постройте школу и фельдшерско-акушерский пункт. Создайте условия для жизни реальных семей, а не для элитных девелоперских проектов, — добавил Панеш.

Ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил снизить требования банков к подрядчикам в области индивидуального жилищного строительства. Он пояснил, что это сделает жилье доступнее для россиян.