Озвучены главные требования к приготовлению шашлыка на пикнике МЧС: шашлыки можно жарить только на расстоянии 30 м от деревьев и кустов

МЧС России по Московской области установило строгие требования пожарной безопасности для приготовления шашлыка на природе, передает РИА Новости. Главное правило заключается в соблюдении определенного расстояния между источником огня и растительностью.

Согласно данным пресс-службы, мангал должен располагаться на расстоянии не менее 30 метров от деревьев и кустарников, а до хвойных такое расстояние должно быть не менее 100 метров. Ведомство категорически запрещает разведение костров в хвойных молодняках, под кронами деревьев, а также на торфяниках и в местах с сухой травой.

Представители МЧС посоветовали выбирать для мангала поляну, защищенную от ветра, и тщательно очищать выбранное место от сухостоя, обкладывая его камнями. С 20 апреля в Московской области действует особый противопожарный режим, в рамках которого открытый огонь запрещен, но разрешено использование мангалов.

Мангал должен находиться минимум в 5 метрах от любых построек, а вокруг него не должно быть горючих материалов. Также необходимо иметь под рукой огнетушители или емкость с водой на случай возгорания, и запрещено оставлять мангал без присмотра. Штрафы по статье 20.4 КоАП РФ для физических лиц в особый режим увеличены до 20 тыс. рублей, а при причинении тяжкого вреда здоровью наступает уголовная ответственность по статье 219 УК РФ.

Ранее в Туве ввели режим ЧС регионального значения из-за пожаров в лесах. Как сообщил глава региона Владислав Ховалыг, мера необходима для защиты природы и близлежащих населенных пунктов.