04 мая 2026 в 17:07

В Туве объявили ЧС на фоне лесных пожаров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Туве ввели режим ЧС регионального значения из-за пожаров в лесах, сообщил глава региона Владислав Ховалыг в мессенджере МАКС. Мера необходима для защиты природы и близлежащих населенных пунктов.

В связи со сложной пожарной обстановкой с сегодняшнего дня мы вводим в Туве режим ЧС в лесах регионального характера. Это необходимая мера для защиты нашей природы и безопасности населенных пунктов, — сообщил глава Тувы.

Режим ЧС предполагает полный запрет на посещение леса, в том числе на транспорте. Наиболее сложная ситуация сложилась в Чаданском, Туранском и Шагонарском лесничествах, отметил Ховалыг. Там зафиксировали самые крупные очаги огня.

Ранее режим чрезвычайной ситуации объявили в пяти горных районах Дагестана из-за схода оползней. Стихия затронула Лакский, Хунзахский, Тляратинский, Левашинский и Дахадаевский районы. В результате оползней в десятках населенных пунктов были полностью разрушены или серьезно повреждены жилые дома. Местные власти организовали эвакуацию населения из наиболее опасных зон.

