04 мая 2026 в 18:24

Армия ОАЭ сбила три иранские ракеты

Фото: Majid Asgaripour/Xinhua/Global Look Press
Силы противовоздушной обороны Объединенных Арабских Эмиратов успешно перехватили и уничтожили три ракеты над своими территориальными водами, сообщили в Министерстве обороны страны. Еще один снаряд упал в море, при этом пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.

Ранее жителей Объединенных Арабских Эмиратов предупредили о потенциальной ракетной опасности. Соответствующие уведомления массово приходят на смартфоны граждан. Официальные власти пока не комментировали ситуацию, источник возможной угрозы также не называется.

До этого власти Эмирата выступили с резким осуждением атаки иранских беспилотников на гражданский нефтяной танкер государственной компании ADNOC, совершенной в Ормузском проливе. В результате инцидента обошлось без жертв и пострадавших.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон начинает операцию «Свобода» — военное сопровождение торговых судов, которые оказались заблокированы в Персидском заливе после закрытия и минирования Ираном Ормузского пролива. Операция начнется утром в понедельник, 4 мая, и будет носить гуманитарный характер.

