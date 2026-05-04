04 мая 2026 в 16:20

Жителям ОАЭ разослали оповещения о ракетной угрозе

Жителей Объединенных Арабских Эмиратов предупредили о потенциальной ракетной опасности, сообщает телеканал Al Hadath. По его данным, соответствующие уведомления массово приходят на смартфоны граждан. Официальные власти пока не комментировали ситуацию, источник возможной угрозы также не называются.

Ранее власти Объединенных Арабских Эмиратов выступили с резким осуждением атаки иранских беспилотников на гражданский нефтяной танкер государственной компании ADNOC, совершенной в Ормузском проливе. В результате инцидента обошлось без жертв и пострадавших.

До этого ОАЭ полностью открыли воздушное пространство страны. Решение об отмене ограничений, введенных из-за конфликта на Ближнем Востоке, приняли после оценки обстановки и условий безопасности.

При этом прежде власти ближневосточной страны ввели запрет на поездки граждан в ряд стран. Так, Министерство иностранных дел ОАЭ ограничило путешествия в Иран, Ирак и Ливан. Решение было принято на фоне текущих региональных событий, отметил источник.

