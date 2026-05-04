Появились жуткие кадры из квартиры в Москве, которую разнес БПЛА Опубликованы кадры из квартиры в Москве, в которую влетел БПЛА

В Сети появились кадры из квартиры в Москве, в которую влетел украинский беспилотник. Известно, что ударом выбило стены сразу трех комнат. Мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАКС заявил, что в результате никто не пострадал.

По предварительным данным, беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших нет. Службы работают на месте происшествия, — сообщил глава города.

Ранее в Минобороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны сбили за сутки 507 украинских беспилотников. По данным ведомства, также были уничтожены семь снарядов HIMARS и восемь управляемых авиабомб.

Утром 4 мая силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 117 украинских беспилотников. БПЛА сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Ульяновской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион.

Позже сообщалось, что Вооруженные силы Украины использовали БПЛА типа «Лютый» для ударов по Москве. По информации источников, дроны по столице впервые запустили из Киева.