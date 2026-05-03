Стало известно, что влияет на уровень счастья россиян

29% россиян ассоциируют счастье с наличием собственной квартиры, заявил NEWS.ru руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин. Он отметил, что свое жилье дает чувство стабильности, безопасности и полного контроля над жизнью.

Уровень субъективного счастья и уверенности россиян в зависимости от статуса жилья разделился практически поровну. 31% респондентов с опытом аренды заявили, что чувствуют себя счастливее в съемной квартире, так как она дает больше свободы и меньше ответственности. Однако почти сопоставимая доля — 29% опрошенных — связывает ощущение счастья именно с собственной ипотечной квартирой, поскольку она дает им чувство стабильности, безопасности и полного контроля над своей жизнью. При этом еще 28% продолжают жить с родителями, что указывает на огромный отложенный запрос на самостоятельное жилье, — сказал Овечкин.

При этом собеседник подчеркнул, что покупка квартиры перестала быть единственным мерилом жизненного успеха, но в условиях неопределенности становится весомым фактором ощущения стабильности и надежности. Он добавил, что на этом фоне особенно заметен и спрос на семейную ипотеку.

При этом сама программа меняется, и рынок внимательно следит за обсуждаемыми корректировками условий — в том числе за возможным введением прогрессивной ставки с 1 июля в зависимости от состава семьи. Когда правила льготной ипотеки становятся более адресными, это еще сильнее подчеркивает: собственное жилье сегодня воспринимается не как абстрактный актив, а как инструмент семейной устойчивости и планирования на будущее. Показатель в 29% людей, выбирающих ипотеку ради стабильности, — это крепкое ядро аудитории, для которой контроль над своим пространством критически важен для психологического комфорта. В своей квартире вы не зависите от настроения арендодателя, можете делать любой ремонт, заводить питомцев и планировать жизнь семьи на десятилетия вперед, — резюмировал Овечкин.

Ранее экономист Илья Мосягин предупредил, что, несмотря на нынешнее снижение цен на съем жилья, в ближайшем будущем стоимость аренды недвижимости возрастет. По его словам, значительные изменения ожидаются уже в августе и сентябре 2026 года.