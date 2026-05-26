Путин провел рабочую встречу с президентом РСПП в День предпринимательства

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным, передает сайт Кремля. Беседа состоялась в День российского предпринимательства, который празднуется 26 мая.

Последний раз президент и руководитель РСПП встречались в Кремле весной 2024 года. В марте этого года Путин также выступал на пленарном заседании съезда организации, после чего провел отдельную закрытую встречу с бизнесом.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей заявил, что западные страны могут постепенно ослабить санкции против России. По его мнению, первые послабления ограничений возможны уже в 2026 году.

Кроме того, Шохин отметил, что решение Минфина о возобновлении закупок инвалюты призвано остановить излишнее укрепление рубля. Большинство экспертов, однако, придерживаются прямо противоположных долгосрочных ожиданий, добавил он.

Также Шохин сообщил, что на счетах россиян накопилась огромная сумма в размере 70 трлн рублей. По мере снижения ключевой ставки Банка России часть этих средств может быть переведена с банковских депозитов на фондовый рынок.