Политолог раскрыл смысл модернизации Кубой советских БТР

Куба готовит советский БТР-152, который был замечен во время учений на острове, чтобы превратить старую бронетехнику в оружие против БПЛА Соединенных Штатов, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Михаил Пашин. По его словам, с точки зрения военного дела это сугубо символическое действие, которое не заменит современных средств радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.

Куба готовит советский БТР 1950‑х годов против американских дронов. С точки зрения военного дела это, конечно, сугубо символическое действие: старая бронетехника не заменит современных средств РЭБ и ПВО. Но важен не столько технический эффект, сколько политический смысл. Для Гаваны это демонстрация суверенитета и готовности к асимметричному сопротивлению, способ консолидировать общество и послать сигнал Вашингтону о нежелании быть пассивной мишенью для американских амбиций, — пояснил Пашин.

Он отметил, что роль России для Кубы исторически является ключевой и многогранной. По словам политолога, Москва поддерживает Гавану на международной арене, пытаясь подорвать влияние американской гегемонии в регионе.

Роль России для Кубы, как это исторически сложилось, ключевая и многогранная. Политически Москва поддерживает Гавану на международной арене. Россия пытается подорвать роль США в регионе. Куба могла бы усилить свои позиции, получи она современные средства РЭБ, а также мобильные РЛС и ПВО небольшого класса. Гавана в таком случае обладала бы реальной возможностью нейтрализовать или хотя бы сдерживать дроны США. БТР — не оружие победы над дронами, а политический инструмент. При наличии технологий символ может превратиться в ощутимый фактор сохранения региональной безопасности. Он станет еще одним аргументом в большой игре против американской гегемонии, — заключил Пашин.

Ранее политолог-международник, американист Геворг Мирзаян заявил, что возможная операция США по захвату контроля над Кубой дала бы Вашингтону возможность оправдаться за провал на Ближнем Востоке. По его словам, глава Белого дома Дональд Трамп наверняка хотел бы сделать это перед ноябрьскими выборами в конгресс.