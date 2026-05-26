Фактически в центре Европы происходит официальное на государственном уровне прославление нацистских преступников и приспешников. Не знаю, нравится ли это в европейских столицах кому-то, но нам это не нравится совсем, — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Ранее Песков сообщил, что Киев, перенеся останки лидера «Организации украинских националистов» (ОУН, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Андрея Мельника и его супруги Софии из Люксембурга на Украину, показал «свою коричневую окраску». Представитель Кремля уточнил, что проявление неонацизма очень опасно для Европы.

До этого в МИД России заявили, что атака ВСУ по Старобельску стала очередным вопиющим свидетельством нацистской и террористической сущности Киева. В ведомстве отметили, что украинская армия преднамеренно наносит удары по гражданским лицам и не останавливается перед хладнокровным убийством детей.