Почему не работает Telegram сегодня, 26 мая: замедление, заблокируют ли

Сегодня, 26 мая, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что об этом известно, в чем причины?

Где не работает Telegram 26 мая

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», во вторник, 26 мая, пользователи Telegram продолжают сталкиваться с массовыми сбоями в работе приложения как на мобильных, так и на стационарных устройствах. Жалобы поступают на длительную загрузку сообщений, а также фото и видео.

Порядка 29% жалоб на сбои в работе Telegram 26 мая приходятся на Москву, 12% — на Санкт-Петербург, 8% — на Свердловскую область, 7% — на Хабаровский край, 6% — на Московскую и Челябинскую области, 5% — на Краснодарский край, 4% — на Красноярский край, 3% — на Ростовскую и Самарскую области, 2% — на Иркутскую, Волгоградскую, Новосибирскую и Нижегородскую области, Забайкальский край и Татарстан, 1% — на Рязанскую, Ивановскую, Калининградскую и Калужскую области.

Почему не работает Telegram 26 мая

В начале года Роскомнадзор ввел ограничения в отношении Telegram по причине нарушения российского законодательства в вопросах защиты персональных данных, противодействия мошенничеству, а также пресечения экстремизма и терроризма.

Глава Минцифры Максут Шадаев в феврале пояснил, что замедление Telegram осуществляется на основе федерального законодательства. Он напомнил, что мессенджер игнорировал 150 тысяч запросов на удаление запрещенной информации.

Заблокируют ли Telegram в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Telegram должен выполнить положения российского законодательства и «быть на гибком контакте» с властями, для того чтобы избежать блокировки.

«Выполнить положения законодательства Российской Федерации, быть на гибком контакте с нашими властями и найти вариант для решения этих проблем, которые стоят», — сказал он РИА Новости.

Депутат Госдумы Андрей Свинцов отметил, что в случае блокировки Telegram «сидеть» в мессенджере без проблем не удастся, так как обходы также «подожмут».

«Я уверен, что у Роскомнадзора есть технические возможности отслеживать VPN-трафик. У меня лично такое мнение есть, что они могут отслеживать VPN-трафик. Они просто потихоньку начнут его поджимать. И у вас Telegram будет так же „тупить“ и через VPN», — прокомментировал он.

Зампред думского комитета по экономической политике Михаил Делягин допустил возможность блокировки Telegram в РФ. По его мнению, доступ к мессенджеру может быть ограничен «по системе YouTube» к сентябрю 2026 года, когда в России пройдут выборы в Госдуму.

