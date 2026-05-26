Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 мая 2026 в 14:24

Почему не работает Telegram сегодня, 26 мая: замедление, заблокируют ли

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сегодня, 26 мая, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что об этом известно, в чем причины?

Где не работает Telegram 26 мая

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», во вторник, 26 мая, пользователи Telegram продолжают сталкиваться с массовыми сбоями в работе приложения как на мобильных, так и на стационарных устройствах. Жалобы поступают на длительную загрузку сообщений, а также фото и видео.

Порядка 29% жалоб на сбои в работе Telegram 26 мая приходятся на Москву, 12% — на Санкт-Петербург, 8% — на Свердловскую область, 7% — на Хабаровский край, 6% — на Московскую и Челябинскую области, 5% — на Краснодарский край, 4% — на Красноярский край, 3% — на Ростовскую и Самарскую области, 2% — на Иркутскую, Волгоградскую, Новосибирскую и Нижегородскую области, Забайкальский край и Татарстан, 1% — на Рязанскую, Ивановскую, Калининградскую и Калужскую области.

Почему не работает Telegram 26 мая

В начале года Роскомнадзор ввел ограничения в отношении Telegram по причине нарушения российского законодательства в вопросах защиты персональных данных, противодействия мошенничеству, а также пресечения экстремизма и терроризма.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Минцифры Максут Шадаев в феврале пояснил, что замедление Telegram осуществляется на основе федерального законодательства. Он напомнил, что мессенджер игнорировал 150 тысяч запросов на удаление запрещенной информации.

Заблокируют ли Telegram в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Telegram должен выполнить положения российского законодательства и «быть на гибком контакте» с властями, для того чтобы избежать блокировки.

«Выполнить положения законодательства Российской Федерации, быть на гибком контакте с нашими властями и найти вариант для решения этих проблем, которые стоят», — сказал он РИА Новости.

Депутат Госдумы Андрей Свинцов отметил, что в случае блокировки Telegram «сидеть» в мессенджере без проблем не удастся, так как обходы также «подожмут».

«Я уверен, что у Роскомнадзора есть технические возможности отслеживать VPN-трафик. У меня лично такое мнение есть, что они могут отслеживать VPN-трафик. Они просто потихоньку начнут его поджимать. И у вас Telegram будет так же „тупить“ и через VPN», — прокомментировал он.

Зампред думского комитета по экономической политике Михаил Делягин допустил возможность блокировки Telegram в РФ. По его мнению, доступ к мессенджеру может быть ограничен «по системе YouTube» к сентябрю 2026 года, когда в России пройдут выборы в Госдуму.

Читайте также:

Погода в Москве во вторник, 26 мая: холод до +6, дожди и сильный ветер

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 мая: где сбои в России

Магнитные бури сегодня, 26 мая: что завтра, сильная тошнота, головные боли

Общество
Telegram
сбои
блокировки
новости
Вячеслав Филиппов
В. Филиппов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ошибка»: в ГД предупредили Армению о последствиях антироссийского курса
Невролог ответила, почему опасно всегда держать в руках смартфон
«Сопоставимы с ядерным оружием»: эксперт раскрыл, что могут «Орешники»
Безрукова объяснила, почему отказалась баллотироваться в депутаты Госдумы
В Петербурге возведут надземный переход через Пулковское шоссе
Как сделать дом уютнее без ремонта и лишних покупок
«Задушит»: Медведев предрек Зеленскому встречу с призраком деда-фронтовика
Политолог раскрыл, что ждет Молдавию после выхода из СНГ
Британия расширила антироссийские санкции
Суд утвердил корпорацию бизнесмена Галицкого экстремистской организацией
Госдума обратится к зарубежным парламентам после теракта в Старобельске
Путину предложили заменить бизнес-омбудсмена в России новой АНО
Синоптик раскрыла, когда в Москве закончатся дождливые дни
Безрукова отреагировала на планы звезды «Бригады» баллотироваться в ГД
Погода в Москве в среду, 27 мая: осадки в смешанной фазе и холод до +2
Политолог назвал вероятного кандидата от ЕС на роль переговорщика с РФ
В Евросоюзе отказались эвакуировать дипломатов из Киева
Немов назвал лучший вид спорта для детей
Немов объяснил популярность шоу «Титаны» в России
Постпред России осудил ОБСЕ за позицию по атаке на Старобельск
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб
Общество

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.