26 мая 2026 в 11:45

Магнитные бури сегодня, 26 мая: что завтра, сильная тошнота, головные боли

Сегодня, 26 мая, магнитное поле Земли будет находиться в спокойном состоянии, сообщили ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ждать ли магнитной бури, каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 26 и 27 мая

По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, сегодня, 26 мая, магнитной бури на Земле не прогнозируется.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 7%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 15%. Вероятность спокойного магнитного поля — 78%», — рассказали специалисты ИКИ РАН.

По информации портала my-calend, сегодня ожидается малая геомагнитная буря силой четыре балла.

«Вспышки на Солнце вызывают магнитные бури на Земле, которые влияют на самочувствие людей. Наиболее остро их влияние ощущают люди с заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной системы, опорно-двигательного аппарата, маленькие дети, пожилые люди, беременные женщины. Самое распространенное недомогание во время магнитной бури — головная боль. Возможны резкие скачки артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание. Может нарушиться сон, появиться бессонница. В период бури люди становятся рассеянными, раздражительными, тревожными, быстро устают. Магнитные бури могут вызывать боли в суставах, ломоту в костях», — говорится в публикации.

Завтра, 27 мая, магнитное поле Земли будет находиться в спокойном состоянии, добавили ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Как облегчить плохое самочувствие во время магнитной бури

Терапевт Виктория Краснова в разговоре с NEWS.ru сообщила, что многие пациенты рассказывают о разных симптомах, которые у них проявляются в период геомагнитных ударов. Чаще всего это повышение или резкое снижение артериального давления, а также упадок сил.

«Эти изменения отражаются не на всех, в первую очередь страдают метеозависимые люди. В дни, когда происходят магнитные бури, рекомендуется больше отдыхать, проводить свободное время на свежем воздухе, меньше переживать из-за различных мелочей. Кроме того, физическая нагрузка должна быть умеренной, а питание — сбалансированным. Лучше отказаться от жирной пищи и употребления алкогольных напитков», — рассказала врач.

Завотделением сосудистой хирургии Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Анастасия Акулова пояснила, что влияние магнитных бурь на состояние здоровья человека научно не доказано, но, согласно опросам, которые она приводит, примерно 50–70% населения планеты реагируют на эти природные явления.

«Когда на Солнце происходит вспышка, растет число случаев инфаркта миокарда, учащаются случаи тромбоза вен нижних конечностей, риск развития инсульта увеличивается до 47%», — отметила эксперт.

