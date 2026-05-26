Поиски Усольцевых: последние новости 26 мая, опровержение СК, новые версии

Пропавшие в тайге Сергей и Ирина Усольцевы, а также их пятилетняя дочь Арина до сих пор остаются ненайденными. Какие известны последние новости об их исчезновении и поисках сегодня, 26 мая?

Какие известны последние новости о поисках Усольцевых

Семья Усольцевых вместе с пятилетней дочерью и собакой 28 сентября прошлого года отправилась в туристический поход в урочище Буратинка недалеко от поселка Кутурчин в Партизанском районе. Спустя время они перестали выходить на связь.

На настоящий момент поиски Усольцевых продолжаются. Накануне, 25 мая, спасатели обследовали 10 квадратных километров горной тайги в Красноярском крае, сообщили в КГКУ «Спасатель». По данным ведомства, работы проводились в Манско-Уярском округе, где, предположительно, пропала семья. Обнаружить их не удалось.

Кроме того, были полностью обследованы две из трех пещер Кутурчинского Белогорья, заявили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

«Следователями получены спелеологические карты пещер Кутурчинского Белогорья. В радиусе исчезновения семьи установлено наличие трех пещер, две из которых уже обследованы, но люди не обнаружены. Протяженность ходов пещер достигает 70 метров, глубина около 30 метров», — сообщили в ведомстве.

Какие версии пропажи Усольцевых опровергли в СК

После исчезновения Сергея и Ирины Усольцевых, а также их пятилетней дочери следствием изначально отрабатывались три версии случившегося: несчастный случай, криминальная версия и побег.

Версия о том, что семья была похищена или совершила побег, не нашла подтверждения, заявили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Следствием отрабатывались различные версии исчезновения, такие как: побег, похищение, несчастный случай и совершение в отношении членов семьи иного преступления. Версии о побеге и похищении с учетом собранных доказательств не нашли своего подтверждения. Две остальные версии сейчас планомерно отрабатываются следователями», — говорится в заявлении.

Какие новые версии пропажи Усольцевых озвучили в «Пусть говорят»

На Первом канале 25 мая состоялся очередной выпуск программы «Пусть говорят» о пропаже Усольцевых. Эксперты в ходе эфира предположили, якобы семья могла переехать в США, где у Сергея живет старший сын, а также не исключили криминальный след.

«Были версии, что их в бочке растворили, в пол бетонный закатали. Мы за это время начитались и наслушались очень многих страшных вещей», — заявили специалисты в студии «Пусть говорят».

В ходе программы зрителям напомнили, что Усольцевы незадолго до своего исчезновения отправились в баню «Геосфера». Изначально администратор базы отрицал, что семья была у них, но директор опроверг эту информацию.

По словам специалистов, есть видео с камер видеонаблюдения рядом с баней, его изъяла полиция. Кроме того, были получены записи с соседней базы, на которую заехала машина с Усольцевыми. На этих записях, как утверждается, видно находящихся в авто Сергея и Ирину.

Некоторые зрители Первого канала предположили, что Усольцевы могли собраться в бане для обсуждения каких-то вопросов без посторонних, поскольку часть базы, куда заезжала семья, также принадлежит бывшему партнеру Сергея по бизнесу в сфере золотодобычи.

Читайте также:

Три свадьбы с Устюговым, венчание, смерть деда: как живет Аглая Шиловская

Апрельский холод, дожди и высокая влажность: погода в Москве в конце недели

Магнитные бури сегодня, 26 мая: что завтра, сильная тошнота, головные боли