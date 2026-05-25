Апрельский холод, дожди и высокая влажность: погода в Москве в конце недели

В конце недели в Москве ожидаются температурные показатели апреля, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Какая погода ожидается в российской столице с 29 по 31 мая?

Какая погода будет в Москве в конце недели

По словам Михаила Леуса, в конце недели в Москву придет волна потепления, но дожди не прекратятся.

«В пятницу полярное вторжение достигнет апогея — плотные облака будут скрывать солнце, дожди добавят сырости, а температура виртуально отправит горожан практически в середину апреля — после полудня лишь +12–14 градусов. В выходные температурный тренд развернется на траекторию роста, но до конца календарной весны температура в норму так и не вернется», — отметил он.

Также главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что тепло в столичный регион вернется только в начале лета.

«Следующая волна относительно теплой погоды в Москве ожидается только в начале лета, температура воздуха будет близка к климатической норме», — рассказала синоптик.

По информации метеосервисов, в пятницу, 29 мая, Москва продолжит находиться в тыловой части циклона, из-за чего сохранится облачная и прохладная погода. Ночью столбики термометров покажут от +7 до +9 градусов, а днем воздух прогреется лишь до +11 градусов. Пройдут сильные дожди, влажность воздуха будет достигать 90%. Атмосферное давление останется пониженным — около 734 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный, 3–7 м/с.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В субботу, 30 мая, погода начнет меняться. Ночью температура составит от +7 до +9 градусов, осадки постепенно прекратятся. Днем воздух прогреется до +15–17 градусов, небо станет ясным или малооблачным. Влажность снизится до комфортных 30–40%, атмосферное давление подрастет до 744 миллиметров ртутного столба. Ветер западный, 5–8 м/с.

В воскресенье, 31 мая, потепление продолжится. Ночью столбики термометров покажут от +11 до +13 градусов, в первой половине ночи возможен сильный дождь. Однако уже утром осадки прекратятся, и днем температура поднимется до +20–22 градусов. Небо будет ясным, влажность — около 30–40%. Ветер западный и северо-западный, 4–7 м/с.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в конце недели

В Санкт-Петербурге в пятницу, 29 мая, температурный фон останется довольно низким. В темное время суток столбики термометров в черте города покажут от +4 до +6 градусов. Днем воздух прогреется до более комфортных значений — от +12 до +14 градусов, что, впрочем, все еще на несколько градусов ниже климатической нормы конца мая. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 4–9 м/с, а атмосферное давление начнет расти, достигнув 755 миллиметров ртутного столба.

В субботу, 30 мая, синоптическая ситуация в городе начнет меняться к лучшему. В формирование погодных условий вмешается антициклон, который, по предварительным прогнозам, положит конец затяжным дождям. В течение дня осадков не ожидается. Ночью температура воздуха будет колебаться в районе +9 градусов. Днем воздух может прогреться до +15–17 градусов. Ветер сохранит северо-западное направление и будет умеренным. Атмосферное давление продолжит медленно расти.

В воскресенье, 31 мая, днем столбики термометров в Северной столице поднимутся до +13–15 градусов. Ночь на воскресенье также будет прохладной, однако температура уже не опустится ниже +9 градусов. Ветер сменится на юго-западный, что будет способствовать постепенному, хоть и медленному, наступлению тепла в первые дни июня. Атмосферное давление стабилизируется в пределах 755–757 миллиметров ртутного столба. Осадков не прогнозируется.

