Ростех разработал «Цитадель» от БПЛА

Ростех разработал новейший зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель», сообщили ТАСС в госкорпорации. Отмечается, что он эффективно борется с различными типами беспилотников противника, что подтверждено в реальных условиях.

Госкорпорация «Ростех» на Первом международном форуме по безопасности проведет премьеру новейшего зенитного артиллерийского комплекса «Цитадель». Он эффективно борется с различными типами беспилотников противника за счет автоматизации и умных снарядов. Высокие характеристики комплекса уже подтверждены в реальных условиях, — сказали в госкорпорации.

Отмечается, что комплекс «Цитадель» использует снаряды со шрапнельной начинкой и дистанционным взрывателем. Их подрыв происходит в оптимальной точке, которую рассчитывает система наведения с учетом траектории цели. По данным Ростеха, для поражения одной цели таких снарядов требуется значительно меньше, чем обычных.

Ранее холдинг «Росэл», который входит в Ростех, разработал комплекс «СЕРП-FPV» для срыва массированных атак FPV-дронов. Устройство создает помехи, позволяя бороться как с одиночными, так и с групповыми налетами беспилотников.