В Европе пообещали большое сопротивление предложению Мерца по Украине

Предложение канцлера ФРГ Фридриха Мерца предоставить Украине особый статус столкнется с большим сопротивлением, поскольку Киев не может опередить страны, которые уже готовы к членству в Европейском союзе, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Словацкий премьер подчеркнул, что рассуждать о каком-либо особом статусе Украины можно только после принятия в ЕС Черногории, Албании и Сербии, сообщает словацкий телеканал ТА3. Он также отметил, что необходимо ожидать от Украины каких-нибудь уступок ради мира.

Предложение, которое поступило со стороны господина канцлера Мерца о некоем немедленном ассоциированном членстве Украины в Европейском союзе, обязательно столкнется с довольно большим сопротивлением. Что касается меня, то повторяю, что сначала мы должны предоставить перспективу прежде всего тем, кто к этому готов, а уже потом мы можем говорить о Украине, — сказал Фицо.

Ранее Мерц предложил странам Евросоюза распространить на Украину обязательства по взаимной обороне. Инициатива предполагает предоставление Киеву специального статуса «ассоциированного члена» Евросоюза без права голоса. В рамках такого формата Киев должен был бы ориентироваться на Брюссель во внешней политике и вопросах безопасности. В ответ государства Евросоюза могли бы выступить с политической декларацией о распространении на Украину положений статьи 42, абзаца 7 Договора о ЕС о взаимной обороне.