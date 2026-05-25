25 мая 2026 в 18:33

«Неплохо владею языком»: учитель уволился из школы после отправки нюдса

В одной из школ Нижегородской области произошел скандал с участием учителя биологии и истории. Педагог, по данным СМИ, был с учениками на короткой ноге и активно ставил им лайки в соцсетях. Но в какой-то момент разговоры с некоторыми из несовершеннолетних стали слишком интимными. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Учитель на одной волне

О том, что педагог обращался к несовершеннолетним с непристойной перепиской, журналистам программы «Кстати…» рассказала мать одного из учеников. В итоге одной из собеседниц из восьмого класса мужчина скинул фото собственных гениталий.

«Честно говоря, у меня был шок. Этот учитель мне очень нравился. Он с детьми нормально общался, не орал, не эмоционировал, как бы на одной волне», — объяснила женщина.

По словам подростков, педагог активно вел переписку со школьницами в TikTok: ставил лайки, отвечал на репосты, позволял себе двусмысленные подкаты.

В итоге чья-то личная переписка попала в Сеть, и частные сообщения стали публичным доказательством растления. Нарушение субординации в образовательном процессе привело к подобному злоупотреблению.

В школе молчат

Когда журналисты телекомпании приехали к учебному заведению, чтобы получить разъяснения, их встретил охранник, который потребовал немедленно прекратить съемку, заявив: «Директор не разрешила. Не имеете права снимать, это школа».

Попытка связаться с администрацией по телефону тоже не принесла ясности.

«Никакой информации нет», — отрезала сотрудница на другом конце провода.

Уроки истории и обществознания в параллелях средних классов теперь просто отменили: пока ставить на замену некого.

Уволен по собственному желанию

Ученики рассказали журналистам, что теперь учитель «ушел по собственному желанию». Департамент образования Нижнего Новгорода подтвердил лишь один факт — педагог в школе больше не работает. На остальные вопросы ведомство предпочло не отвечать.

Ни публичного расследования, ни разъяснений для родителей, ни гарантий безопасности для детей не последовало.

Родители также выяснили, что анкета учителя была размещена на ресурсе для сексуальных знакомств. При этом в дейтинговом приложении у мужчины предпочитаемый возраст партнерши выставлен в диапазоне от 26 до 38 лет. В описании говорится: «Работаю учителем. Рассказываю истории об истории и вообще неплохо владею языком».

Владимир Сахмеев
