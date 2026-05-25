25 мая 2026 в 18:42

Тарпищев дал совет теннисистке Андреевой на «Ролан Гаррос»

Тарпищев: Андреева зайдет далеко на «Ролан Гаррос», если привыкнет к кортам

Мирра Андреева Мирра Андреева Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press
Российская теннисистка Мирра Андреева может пройти далеко на «Ролан Гаррос», если быстро привыкнет к кортам, заявил «Чемпионату» президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. По его мнению, на это должно уйти две-три игры.

Ничего не зависит от старта. Главное — вработаться на «Ролан Гаррос». Там жесткие грунтовые корты. Думаю, на это надо две-три игры. Если она их легко пройдет, то может зайти далеко, — сказал Тарпищев.

24 мая 19-летняя Андреева обыграла француженку Фиону Ферро в первом круге «Ролан Гаррос» со счетом 6:3, 6:3. В следующей стадии россиянка сыграет с Мариной Бассольс-Риберой из Испании. Андреева занимает восьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Ранее чемпионка трех турниров «Большого шлема» Екатерина Макарова заявила, что российский теннисист Даниил Медведев может хорошо себя проявить на «Ролан Гаррос». Она отметила, что игра спортсмена стала очень разнообразной. Макарова добавила, что грунт не является любимым покрытием Медведева, а на крупных турнирах многое зависит от того, как сложится сетка.

