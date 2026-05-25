Экс-нардеп ответил, могут ли мощные удары РФ по ВПК Украины приблизить мир

Лидеры Запада и президент Украины Владимир Зеленский пойдут на мирное соглашение с Россией только в случае угрозы их жизни, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Игорь Марков. По его мнению, массированные удары РФ по военным объектам Украины вряд ли ослабят желание противника продолжать боевые действия.

На мой взгляд, [регулярные массированные удары] никак не повлияют ни на Зеленского, ни на его западных хозяев, потому что им абсолютно плевать на то, что происходит с Украиной и простыми украинцами. Пока они не будут чувствовать угрозу лично для себя, пока мы у них не вызовем животный страх и ужас, ничего не изменится. Они не связывают свое будущее с Украиной. Украина — это лишь инструмент в борьбе с нами. Поэтому им все равно, что будет происходить. Те удары, которые мы наносим, ослабляют их военный потенциал, но не ослабляют их желание вести боевые действия и вредить нам. К сожалению, пока мы не начнем физически ликвидировать тех, кто стоит за Зеленским, ничего в их головах не изменится, — сказал Марков.

Ранее в МИД РФ заявили, что атака ВСУ на Старобельск стала последней каплей для Москвы. По информации ведомства, российские военные начинают серию целенаправленных атак на предприятия ВПК Украины в Киеве.