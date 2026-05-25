Военэксперт ответил, какую провокацию ВСУ могут устроить в Белоруссии

25 мая 2026 в 18:17

Военэксперт Дандыкин: ВСУ могут попытаться выйти к Смоленску через Белоруссию

Вооруженные силы Украины могут устроить провокацию и попытаться выйти к Смоленску через Белоруссию, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Однако, по его мнению, вряд ли подобные шаги украинской армии закончатся успехом.

[ВСУ] постоянно балуются [на границе с Брянской областью]. По ним удары тоже наносятся — по Городнянскому району [Черниговской области]. На границе с Белоруссией могут быть провокации. Думаю, это коллективные усилия Запада по выбиванию Минска из числа наших союзников. [Владимир] Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) не просто так активничает. Я думаю, что ничего из этого не получится. «Белорусский балкон» (выступ на линии Витебск — Орша — Могилев — Жлобин. — NEWS.ru) над ними нависает, а через Белоруссию они могут выйти к Смоленску, — сказал Дандыкин.

Ранее глава Ковельской районной администрации Ольга Черен заявила, что в Волынской области Украины начали готовить круговую оборону. По ее словам, речь идет о населенных пунктах у границы с Белоруссией.

Софья Якимова
