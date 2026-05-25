25 мая 2026 в 09:52

Украинцы начали готовить круговую оборону у границы с Белоруссией

В Волынской области Украины начали готовить круговую оборону, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на главу Ковельской районной администрации Ольгу Черен. По ее словам, речь идет о населенных пунктах у границы с Белоруссией.

Для этой территории также рассматривают варианты полной эвакуации при угрозе на границе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале попытался выступить с угрозой в адрес Белоруссии. Так, он ответил лидеру республики на слова о нежелании Минска втягиваться в конфликт на Украине. Политик пригрозил усиленной работой против Белоруссии и пообещал руководству страны «реальные последствия».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ответ заявил, что пропускает мимо ушей заявления киевского руководства, включая высказывания Зеленского. Он назвал их «пустой болтовней», не заслуживающей ответа. По мнению президента Белоруссии, украинский коллега действует под сильным внешним давлением и потому избегает трезвого анализа ситуации. Лукашенко подчеркнул, что давно научился распознавать шантаж и попытки запугивания.

