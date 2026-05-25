Госсекретарь США Марко Рубио посетит Армению 26 мая, сообщила пресс-служба МИД постсоветской республики. Он проведет встречу со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном. Кроме того, ожидается подписание нескольких документов. Визит госсекретаря США пройдет в преддверии парламентских выборов в Армении, которые состоятся 7 июня.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Армению пытаются втянуть в ошибочную логику, чтобы навредить России. По словам министра, Запад пытается растащить союзников Москвы, прежде всего ее соседей, включая Ереван.

До этого зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев рекомендовал премьер-министру Армении Николу Пашиняну уже сейчас начинать переговоры о поставках американского сжиженного природного газа. Он отметил, что попытки усидеть между ЕС и ЕАЭС закончатся болезненным падением.