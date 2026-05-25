Невролог напомнила о смертельной опасности столбняка

Столбняк может спровоцировать смертельно опасный спазм дыхательных мышц и гортани, предупредила в беседе с LIFE.ru невролог Екатерина Демьяновская. Кроме того, инфекция нередко вызывает тяжелые сбои в работе сердца и сосудов. Она также поражает продолговатый мозг и вегетативную нервную систему.

Основная угроза столбняка связана с быстрым и разрушительным воздействием нейротоксина на нервную систему. Токсин подавляет естественные процессы расслабления мышц, из-за чего развивается неконтролируемый спазм. В тяжелых случаях в патологический процесс вовлекаются дыхательные мышцы и сердечно-сосудистая система. Основной и наиболее эффективный метод профилактики — вакцинация с последующей регулярной ревакцинацией и экстренная профилактика при проникающих ранениях и травмах, — отметила Демьяновская.

Она уточнила, что один из ранних признаков инфекции — это спазм жевательных мышц, который затрудняет человеку открытие рта. Со временем у заболевшего появляется напряжение лицевых мышц и генерализованные тонические судороги. Последние симптомы могут усиливаться в ответ на любые внешние раздражители: свет, звук или прикосновения.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что единственным эффективным способом избежать смертельного заболевания бешенством являются профилактические прививки. Успех лечения напрямую зависит от скорости обращения за медицинской помощью.