Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 мая 2026 в 11:12

Невролог напомнила о смертельной опасности столбняка

Невролог Демьяновская: столбняк может вызвать спазм дыхательных мышц

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Столбняк может спровоцировать смертельно опасный спазм дыхательных мышц и гортани, предупредила в беседе с LIFE.ru невролог Екатерина Демьяновская. Кроме того, инфекция нередко вызывает тяжелые сбои в работе сердца и сосудов. Она также поражает продолговатый мозг и вегетативную нервную систему.

Основная угроза столбняка связана с быстрым и разрушительным воздействием нейротоксина на нервную систему. Токсин подавляет естественные процессы расслабления мышц, из-за чего развивается неконтролируемый спазм. В тяжелых случаях в патологический процесс вовлекаются дыхательные мышцы и сердечно-сосудистая система. Основной и наиболее эффективный метод профилактики — вакцинация с последующей регулярной ревакцинацией и экстренная профилактика при проникающих ранениях и травмах, — отметила Демьяновская.

Она уточнила, что один из ранних признаков инфекции — это спазм жевательных мышц, который затрудняет человеку открытие рта. Со временем у заболевшего появляется напряжение лицевых мышц и генерализованные тонические судороги. Последние симптомы могут усиливаться в ответ на любые внешние раздражители: свет, звук или прикосновения.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что единственным эффективным способом избежать смертельного заболевания бешенством являются профилактические прививки. Успех лечения напрямую зависит от скорости обращения за медицинской помощью.

Здоровье
неврологи
врачи
инфекции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полиция задержала устроившего ДТП мажора
Стоматолог раскрыл, чем опасна привычка щелкать семечки зубами
Аналитик рассказала, когда на прилавках появилась отечественная клубника
«Не спасет»: военэксперт о планах ЕС усилить ПВО Украины после удара РФ
Бывший мэр Курска предстанет перед судом
Семеро россиян пострадали после ДТП в Анталье
Вертолет и поезд могут привлечь для тушения хостела на Монтажной улице
Появились первые кадры с места пожара в московском хостеле
Онколог опровергла миф о прерывании беременности из-за рака
HR-эксперт перечислила ключевые признаки токсичной рабочей атмосферы
Дроны ВСУ ранили медиков в Горловке
Назван политик, который мог бы стать посредником в переговорах с Украиной
В Москве из горящего хостела эвакуировали 600 человек
Стало известно о подробностях пожара в Москве
Прокуратура потребовала взыскать 155 млн рублей с курской компании
На въезде в Литву и Польшу скопилось более 300 грузовиков
Казахстан отказался помогать «Нафтогазу» в разбирательствах с «Газпромом»
Врач ответила, как передается лихорадка Западного Нила
Пламя охватило хостел с сотнями постояльцев на востоке Москвы
Наступление ВС РФ на Харьков 25 мая: новости, Купянск, опыты над детьми
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО
Общество

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.