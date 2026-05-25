Наступление ВС РФ на Харьков 25 мая: новости, Купянск, опыты над детьми

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 25 мая 2026 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Вильчи, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении в понедельник, 25 мая: обстановка на фронте сегодня

«На Харьковском направлении российские войска постепенно продвигаются, оказывая постоянное давление на оборону ВСУ. После потери населенного пункта Шестеровка противник отступил к Лосевке, что позволило нашим подразделениям усилить угрозу обхода укреплений у населенного пункта Белый Колодезь, который является важным логистическим центром врага. ВСУ направляют резервы для сдерживания продвижения наших войск. В окрестностях населенного пункта Избицкое ТОС ВС РФ нанесли удар по позициям ВСУ. В районе населенных пунктов Охримовка и Караичное продолжаются стрелковые бои. Нашими подразделениями расширяется зона контроля в районе участка Меловое — Хатнее. ВС РФ нанесли удары ТОС по опорнику врага в районе населенного пункта Хатнее», — пишет «Дневник десантника».

«Фронтовая птичка» отметила, что армия России восстановила полный контроль над селом Отрадным на Великобурлукском направлении.

«Подразделения группировки „Север“ начали штурм села Гранов. Бойцы продолжают выбивать ВСУ из приграничного населенного пункта. На Волчанском направлении штурмовые подразделения „северян“ продвинулись на девяти участках до 700 метров. Наши солдаты ведут стрелковые бои в селах Караичное и Охримовка, а также в лесных массивах Волчанского района», — добавил автор канала.

«Северный ветер» передает, что на Харьковском направлении ВС РФ продолжают расширять полосу безопасности в Харьковской области.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

«Наши войска нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Варваровки, Рубежного, Избицкого, Колодезного, Дергачей, Сенного, Богодухова и Александровки. В Харьковской области начались массовые рейды сотрудников службы по делам детей, которые принудительно забирают малолетних детей, находящихся на воспитании у дедушек и бабушек, и отвозят их в неизвестном направлении. В частности, у военнослужащего ВСУ из дома в Чугуевском районе похитили дочь и двоих сыновей. Сам украинский солдат уверен, что его детей забрали на опыты. Украинская криминальная хроника подтверждает, что в Харькове существенно увеличилось количество дезертиров, сбежавших из подразделений ВСУ с оружием», — подчеркнули авторы канала.

По их словам, в селе Гранов идут стрелковые бои, российские штурмовики продолжают выбивать украинских националистов из приграничного населенного пункта.

«На Липцевском направлении противник активных действий не предпринимал. Наши артиллеристы и операторы БПЛА наносили удары по ранее вскрытым позициям противника. На Волчанском направлении штурмовые подразделения ГВ „Север“ продвинулись на девяти участках до 1100 метров. Наши штурмовики ведут стрелковые бои в селах Караичное и Охримовка, а также в лесных массивах Волчанского района. В ходе наступательных действий взят в плен солдат. Подразделения РХБЗ ГВ „Север“ нанесли удары ТОС по позициям ВСУ в районе Охримовки. На противоположном берегу реки Северский Донец враг предпринял попытку контратаки в районе Избицкого. В результате комплексного огневого воздействия большая часть украинских националистов уничтожена, оставшиеся в живых бежали в обратном направлении. На Великобурлукском направлении военнослужащие ГВ „Север“ продвинулись около 1000 метров на пяти участках: в селе Бударки и лесных массивах Купянского района около Нововасилевки», — добавил «Северный ветер».

Военный блогер Олег Царев рассказал, что на Купянском направлении, на правом берегу Оскола, существенных изменений нет, сохраняется большое количество серых зон и высокая активность FPV-дронов с обеих сторон.

«На левобережье ВС РФ расширяют зоны контроля к югу и юго-востоку от Купянска», — добавил он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

