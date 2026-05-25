Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 мая 2026 в 11:46

Бывший мэр Курска предстанет перед судом

Экс-мэра Курска Куцака привлекли ответчиком по делу о незаконной приватизации

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Бывший мэр Курска Игорь Куцак станет одним из ответчиков по делу о незаконной приватизации 49% доли муниципальной организации «Благоустройство» компанией «Автотранссервис», сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн на заседании облправительства. Прокуратура уже обратилась в суд с иском, в котором подробно исследуются обстоятельства незаконного отчуждения имущества, передает ТАСС.

Прокуратура Курской области обратилась в суд с исковым заявлением, в котором подробно исследуются вопросы приватизации части доли ООО «Благоустройство», это организация, которая находилась полностью в муниципальной собственности города Курска, но затем 49%, по оценке прокуратуры, на незаконных основаниях были приватизированы. <…> Ответчиками по этому иску выступают ряд физических лиц, включая бывшего главу города Игоря Вячеславовича Куцака, а также юридические лица и комитет по управлению муниципальным имуществом города, — говорится в сообщении.

Ранее в Оренбургской области осудили экс-главу регионального Минприроды Александра Самбурского за взяточничество. Суд назначил чиновнику девять лет колонии строгого режима и денежное взыскание в 28 млн рублей. Следствие установило, что в период с 2020 по 2024 год чиновник принуждал руководителей подведомственных фирм давать ему взятки. При этом Самбурский принимал их не наличными, а в виде услуг и материальных ценностей.

Кроме того, пресс-служба ГВСУ СК сообщила о задержании экс-первого зама главы ФГУП «Главное управление специального строительства» Виктора Школыка. Его подозревают в нарушениях при исполнении оборонного заказа на стройках в Новороссийске.

Регионы
Курская область
Александр Хинштейн
уголовные дела
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психиатр назвал неожиданный фактор, уничтожающий ментальное здоровье
«Права нет»: Песков оценил выступление Звягинцева в Каннах
Появилась новая информация о заминированном судне в порту Усть-Луги
Песков высказался о задержании митрополита Илариона в Карловых Варах
«Не красит»: Песков об отказе западных СМИ ехать в Старобельск
В Кремле выразили надежду на участие Армении в мероприятиях ЕАЭС в Астане
Стало известно, когда Путин посетит Астану
В Кремле напомнили об обещании Армении
Почему не работает Telegram сегодня, 25 мая: замедление, заблокируют ли
Королевская семья Британии: новости, редкий комментарий Уильяма о Миддлтон
В Госдуме рассказали о новой семейной выплате, вступающей в силу этим летом
IT-эксперт рассказал, как мошенники атакуют детей через мобильные игры
Экономист ответил, как изменилось среднее специальное образование
Песков поставил точку в ударе «Орешником» по Украине
Пожар в хостеле на Монтажной улице в Москве полностью потушили
В ФСБ раскрыли, какие боеприпасы нашли на прибывшем из Бельгии газовозе
«Жириновского нет»: Миронов объяснил, что произойдет с ЛДПР на выборах в ГД
Организаторы премии «История будущего» увеличили призовой фонд II сезона
Актриса Яковлева рассказала о проблемах в Театре сатиры
В порту Усть-Луга предотвращен теракт
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО
Общество

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.