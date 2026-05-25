Бывший мэр Курска предстанет перед судом

Бывший мэр Курска Игорь Куцак станет одним из ответчиков по делу о незаконной приватизации 49% доли муниципальной организации «Благоустройство» компанией «Автотранссервис», сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн на заседании облправительства. Прокуратура уже обратилась в суд с иском, в котором подробно исследуются обстоятельства незаконного отчуждения имущества, передает ТАСС.

Прокуратура Курской области обратилась в суд с исковым заявлением, в котором подробно исследуются вопросы приватизации части доли ООО «Благоустройство», это организация, которая находилась полностью в муниципальной собственности города Курска, но затем 49%, по оценке прокуратуры, на незаконных основаниях были приватизированы. <…> Ответчиками по этому иску выступают ряд физических лиц, включая бывшего главу города Игоря Вячеславовича Куцака, а также юридические лица и комитет по управлению муниципальным имуществом города, — говорится в сообщении.

Ранее в Оренбургской области осудили экс-главу регионального Минприроды Александра Самбурского за взяточничество. Суд назначил чиновнику девять лет колонии строгого режима и денежное взыскание в 28 млн рублей. Следствие установило, что в период с 2020 по 2024 год чиновник принуждал руководителей подведомственных фирм давать ему взятки. При этом Самбурский принимал их не наличными, а в виде услуг и материальных ценностей.

Кроме того, пресс-служба ГВСУ СК сообщила о задержании экс-первого зама главы ФГУП «Главное управление специального строительства» Виктора Школыка. Его подозревают в нарушениях при исполнении оборонного заказа на стройках в Новороссийске.