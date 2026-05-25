Пожар в хостеле на востоке Москвы локализовали

Мощный пожар в хостеле на Монтажной улице в районе Гольяново в Москве удалось локализовать, говорится на официальном сайте ГУ МЧС России по городу. Общая площадь возгорания составила 450 квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

Принятыми мерами пожар локализован на площади 450 м. кв. <...> К ликвидации пожара привлечено более 80 человек и 23 единицы техники, — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что до прибытия пожарно-спасательных подразделений здание хостела самостоятельно покинули около 600 человек. Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших. На место ЧП были направлены вертолет, пожарный поезд, а также кареты скорой помощи и экипажи ГИБДД.

До этого стало известно, что крупный пожар произошел на рынке «Тополек» в Новой Москве. Площадь возгорания достигла 1,5 тыс. квадратных метров, после чего огонь удалось полностью ликвидировать. В результате происшествия никто не пострадал.