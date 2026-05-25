«Права нет»: Песков оценил выступление Звягинцева в Каннах

Песков: у Звягинцева нет права голоса, поскольку он не осуждал бойню в Донбассе

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Режиссер Андрей Звягинцев не имеет права голоса по ситуации в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые передает МАКС-канал Кремля, артист никогда не осуждал кровавую бойню, устроенную там киевским режимом.

Звягинцев никогда не осуждал кровавую бойню, которую устроил киевский режим в Донбассе начиная с 2014 года, когда начался конфликт. Вот если бы он тогда это делал, наверное, у него бы было право голоса. А сейчас такого права нет, — сказал представитель Кремля.

Фильм «Минотавр» Звягинцева получил Гран‑при 79‑го Каннского кинофестиваля. Во время церемонии награждения режиссер произнес речь, посвященную СВО, и обратился с призывом как можно скорее закончить ее.

До этого пресс-секретарь президента России отметил, что проведение специальной военной операции будет продолжаться до тех пор, пока Киев не примет необходимые решения. Песков также подчеркнул, что возможность мирного урегулирования кризиса на Украине сохраняется. Он подчеркнул, что Москва сохраняет свою открытость и двери для мирного урегулирования открыты.

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

