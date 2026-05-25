25 мая 2026 в 14:08

Эксперт раскрыла, сколько баллов за медаль можно получить при поступлении

Эксперт по ЕГЭ Маерова: медаль при поступлении в вуз может дать до 10 баллов

Федеральный порядок приема разрешает университетам начислять за медаль и другие личные заслуги не более 10 баллов в сумме, рассказала NEWS.ru руководитель учебного отдела в «ЕГЭ-Центре» — школе «На Газетном» Олеся Маерова. По ее словам, конкретный вес золотой или серебряной медали каждое учебное заведение устанавливает по своему усмотрению, поэтому универсального значения не существует.

Федеральный порядок приема позволяет вузам начислять за общие индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно. Конкретный вес медали университет устанавливает сам. Поэтому универсального ответа здесь нет: в одном вузе она даст несколько баллов, в другом — больше, а решающим преимуществом станет только при очень плотном конкурсе, — сказала Маерова.

По словам эксперта, разброс правил хорошо виден на примерах конкретных университетов. Так, в НИУ ВШЭ аттестат с отличием и медаль I или II степени приносят абитуриенту три балла. В МГУ на ряде факультетов за аттестат с отличием начисляют шесть баллов. При этом и в том и в другом случае медаль не является отдельной льготой, а входит в общую сумму за индивидуальные достижения.

Ранее преподаватель, разработчик экзаменационных материалов кандидат исторических наук Сергей Стецюк заявил, что при подготовке к ЕГЭ не следует полагаться на задания прошлых лет. По его словам, их непременно нужно сверять с текущей спецификацией, так как задания ежегодно меняются.

