22 мая 2026 в 16:40

Стало известно, кому из выпускников дадут медаль в 2026 году

Эксперт по ЕГЭ Маерова: медаль получат только отличники с баллами ЕГЭ от 70

Медаль в 2026 году по-прежнему имеет значение, но ее вес не стоит переоценивать, рассказала NEWS.ru руководитель учебного отдела в «ЕГЭ-Центре. Школе на Газетном» Олеся Маерова. По ее словам, для красного аттестата и медали I степени нужны все итоговые «отлично» плюс минимум 70 баллов по русскому языку и еще одному экзамену.

Право на красный аттестат и медаль I степени имеют выпускники, у которых все итоговые отметки — «отлично». Дополнительно требуется успешная сдача ГИА: не менее 70 баллов по русскому языку и не менее 70 баллов еще по одному экзамену ЕГЭ. При выборе базовой математики вместо профильной обязательным условием остается оценка 5, — объяснила Маерова.

По ее словам, сине-голубой аттестат и медаль II степени могут получить выпускники, у которых среди итоговых отметок не более двух четверок. Для этого нужно пройти ГИА и набрать не менее 60 баллов по русскому языку и еще одному предмету ЕГЭ. В случае сдачи базовой математики также требуется пятерка, уточнила Маерова.

Она подчеркнула, что одной только школьной ведомости уже недостаточно. Если итоговые оценки высокие, но баллы ЕГЭ не дотягивают до установленных порогов, медаль и аттестат с отличием можно не получить, заключила эксперт.

Ранее бывший глава Рособрнадзора Виктор Болотов, стоявший у истоков создания ЕГЭ, заявил, что одной только школьной программы недостаточно для сдачи экзамена на высокий балл. Он рекомендовал выпускникам, нацеленным на поступление в ведущие вузы, обращаться к репетиторам.

