22 мая 2026 в 16:58

В Минобороны Румынии раскрыли, что мешает Украине вступить в НАТО

Госсекретарь минобороны Румынии Сорин-Дан Молдован считает преждевременным обсуждать присоединение Украины к НАТО. По словам чиновника, которые приводит Politico, говорить об этом невозможно, пока на территории страны продолжаются боевые действия.

Молдован также заявил, что Европе нужно прилагать больше усилий для самообороны и не ждать указаний от американцев, а действовать самостоятельно. Комментируя решение Хегсета о направлении войск в Польшу, он отметил, что «США не бросают Польшу на произвол судьбы». В конечном итоге, сказал он, «нам понадобится европейская армия, но пока нам нужно адаптироваться к новым реалиям».

Ранее экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предполагал, что Украина может быть принята в военно-политический блок по модели, которая в 1955 году применялась в случае с Западной Германией. На форуме Globsec в Праге он отметил, что тогда статья 5 Устава НАТО будет применяться только для территорий, подконтрольных Киеву.

