Санду раскрыла, кто в Молдавии продвигает идею объединения с Румынией

Президент Молдавии Майя Санду в ходе выступления на форуме GLOBSEC в Праге признала, что сторонники объединения с Румынией не составляют большинство населения республики. К слиянию двух государств в основном стремятся представители диаспоры, передает пресс-служба политика.

В интервью европейским СМИ Санду неоднократно называла подобный шаг возможным сценарием для ускоренной интеграции республики в Европейский союз. Отвечая на вопрос о реальной поддержке этой инициативы внутри страны, глава государства согласилась с выводами аналитиков о наличии лишь активного меньшинства.

В Молдове есть доля населения — и это не только те 40%, о которых вы упомянули, есть еще молдаване в диаспоре — которая поддерживает идею объединения с Румынией. Это прежде всего вопрос безопасности, — высказалась политик.

По мнению молдавского лидера, стремление части общества к ликвидации суверенных границ вызвано прежде всего поиском внешней защиты, а не какими-то конкретными политическими целями. Люди видят в Румынии, как в члене НАТО и ЕС, надежного гаранта стабильности в условиях сложной международной обстановки.

До этого Санду заявляла, что лично проголосовала бы за объединение Молдавии с Румынией, если бы этот вопрос вынесли на референдум. Она объяснила свою позицию сложной геополитической ситуацией в регионе.