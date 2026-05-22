Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 мая 2026 в 09:38

Санду раскрыла, кто в Молдавии продвигает идею объединения с Румынией

Санду: большинство граждан Молдавии не поддерживают объединение с Румынией

Майя Санду Майя Санду Фото: Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Молдавии Майя Санду в ходе выступления на форуме GLOBSEC в Праге признала, что сторонники объединения с Румынией не составляют большинство населения республики. К слиянию двух государств в основном стремятся представители диаспоры, передает пресс-служба политика.

В интервью европейским СМИ Санду неоднократно называла подобный шаг возможным сценарием для ускоренной интеграции республики в Европейский союз. Отвечая на вопрос о реальной поддержке этой инициативы внутри страны, глава государства согласилась с выводами аналитиков о наличии лишь активного меньшинства.

В Молдове есть доля населения — и это не только те 40%, о которых вы упомянули, есть еще молдаване в диаспоре — которая поддерживает идею объединения с Румынией. Это прежде всего вопрос безопасности, — высказалась политик.

По мнению молдавского лидера, стремление части общества к ликвидации суверенных границ вызвано прежде всего поиском внешней защиты, а не какими-то конкретными политическими целями. Люди видят в Румынии, как в члене НАТО и ЕС, надежного гаранта стабильности в условиях сложной международной обстановки.

До этого Санду заявляла, что лично проголосовала бы за объединение Молдавии с Румынией, если бы этот вопрос вынесли на референдум. Она объяснила свою позицию сложной геополитической ситуацией в регионе.

Европа
Молдавия
Майя Санду
Румыния
диаспоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Новороссийске задержали планировавшего подрыв агента Киева
В Финляндии ответили на новую угрозу от Зеленского
Американский миллионер отдал подругу на эксперименты по омоложению
В Госдуме жестко отреагировали на удар ВСУ по общежитию в ЛНР
Синоптик предупредил москвичей о надвигающемся смерче
«Прицельно и с наслаждением»: Захарова высказалась об атаке на Старобельск
Стало известно, сколько человек находятся под завалами в Старобельске
Санду раскрыла, кто в Молдавии продвигает идею объединения с Румынией
Республиканцы отозвали резолюцию о завершении операции в Иране
Стало известно об экстренных перекрытиях на западе и юге МКАД
В Совбезе России заявили об отражении атаки исламистов в Мали
Появились новые детали удара ВСУ по общежитию с детьми в ЛНР
Пашинян заговорил о будущем цен на российский газ
Пасечник заявил о первых спасенных из-под завалов в Старобельске
«Загнанные крысы»: в МИД ответили на удар ВСУ по колледжу в ЛНР
В общежитии находились 86 человек в момент удара ВСУ по Старобельску
Дачникам рассказали о штрафах за продажу своего картофеля
Мошенники стали использовать кондиционеры для обмана россиян
«Предсказал Майдан и коронавирус»: друг Жириновского о его пророческом даре
В России могут в 10 раз увеличить один вид штрафов
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.