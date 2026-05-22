Воспитанников детсада уводили в туалет и делали им подозрительные уколы

МВД проверяет информацию о подозрительных уколах детям в детском саду Кызыла

Сотрудники детского сада в Кызыле делали подозрительные инъекции несовершеннолетним, правоохранительные органы Кызыла начали проверку в отношении сотрудников, сообщает МВД России по Республике Тыва. Поводом для разбирательства стало официальное обращение обеспокоенных родителей, заметивших на ягодицах своих четырехлетних детей отчетливые следы от уколов.

Сами воспитанники рассказали взрослым, что воспитатель и помощник воспитателя уводили их в туалетную комнату, где насильно делали уколы. В настоящее время сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее суд в Тюменской области приговорил директора детского сада в Тобольске к трем годам условно за гибель четырехлетней воспитанницы. Женщину признали виновной в халатности, повлекшей смерть ребенка. Следствие выяснило, что руководитель учреждения не проверила безопасность игровых конструкций. В мае 2023 года одна из девочек погибла от удушья, повиснув на металлической перекладине игрового сооружения.

