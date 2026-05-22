Стало известно о погибших при ударе ВСУ по общежитию с детьми в ЛНР

Четыре человека могли погибнуть при ударе ВСУ с помощью БПЛА по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа, сообщила председатель комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. По словам депутата, власти недавно проводили патриотический форум в этом образовательном учреждении.

В момент удара там находились 86 подростков от 14 до 18 лет. По предварительным данным, 4 человека погибли, 35 детей получили ранения разной тяжести. Спасатели продолжают разбирать завалы — под ними еще остаются люди, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Луганской Народной Республике 35 человек ранены при ударе Вооруженных сил Украины по колледжку и общежитию со студентами. Как уточнил в соцсетях глава региона Леонид Пасечник, настоящее время спасатели продолжают разбирать завалы, двоих удалось поднять на поверхность, они переданы медикам. Некоторые дети остались под завалами, поиски продолжаются, уточнял он.