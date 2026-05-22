Украина атаковала приграничный регион больше полутора сотен раз за сутки

За минувшие сутки ВСУ 157 раз атаковали территорию Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Александр Шуваев. По его словам, под удары попали 10 округов и областной центр.

Ударам со стороны врага подверглись Белгород, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Губкинский, Ивнянский, Краснояружский, Ракитянский и Шебекинский округа. В результате целенаправленных атак трое мирных жителей получили ранения. Один из пострадавших в тяжелом состоянии. Наши медики оказывают всю необходимую помощь. Желаю скорейшего выздоровления, — написал Шуваев.

Ранее мирная жительница погибла в Макеевке в ДНР во время пожара на территории кондитерской фабрики в Червоногвардейском районе города. Причиной возгорания стала атака ВСУ. Огонь охватил производственный цех площадью 5000 квадратных метров, соседний склад на 2000 «квадратов», а также автомобильные покрышки на территории.

До этого военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук предположил, что Украина могла атаковать колледж в Луганской Народной Республике из Херсонской области. По его мнению, это был явно точный и спланированный удар, целенаправленно били по детям, пока они мирно спали.