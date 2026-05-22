22 мая 2026 в 12:04

Центробанк раскрыл, как аннулировать взятый мошенниками кредит

Центробанк: самозапрет поможет бороться со взятым мошенниками кредитом

Россияне могут подать заявление в МФО об аннулировании информации о договоре с микрокредитной организацией в случае установления самозапрета на займы, сообщил Центробанк РФ в Telegram-канале. Речь идет о займе средств мошенниками.

Если в момент оформления займа у вас был установлен самозапрет, то вы вправе подать заявление в МФО или БКИ об аннулировании информации о таком договоре, — подчеркнули в регуляторе.

Микрофинансовая организация не вправе требовать исполнения обязательств, если заем дали во время действующего самозапрета, уточнили в ЦБ. Если самозапрет не был установлен, то пострадавшему нужно обратиться в МФО и правоохранительные органы.

Ранее зампредседателя Общественного совета УМВД России по Нижнему Новгороду Наталья Халезова сообщила, что мошенники начали обманывать бойцов СВО с помощью легенды о «переезде чата». Она отметила, что аферисты появляются в беседах о пропавших участниках СВО и сообщают о переносе чата из-за блокировки или сбоя.

Также киберэксперт Александр Токаренко рассказал, что аферисты стали часто притворяться сотрудниками официальных служб. Он отметил, что ни один официальный чат, председатель ТСЖ или сотрудник госоргана не вправе требовать код из СМС.

