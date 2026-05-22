22 мая 2026 в 12:33

Турэксперт рассказала, во сколько обойдется июньский отдых на Балтике

Турэксперт Ансталь: цена отдыха в Калининграде начинается от 3-4 тыс. за ночь

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Отдых на побережье Балтийского моря под Калининградом в июне обойдется примерно в 3–4 тыс. рублей за ночь в отеле, а перелет из Москвы в одну сторону — около 7 тыс. рублей, рассказала NEWS.ru турэксперт Наталия Ансталь. Она посоветовала данное направление для отпуска тем, кто не любит южную жару, предупредив, что вода в море еще не прогреется для купания.

Все очень вариативно, но это порядка 3–4 тысяч за ночь в отелях, либо можно снять квартиру. Калининград очень красивый город, есть где погулять и в самом Калининграде, и в ближайших городах. Удобно добраться до Зеленоградска, Светлогорска: ходят «Ласточки», стоят достаточно дешево, и за полчаса спокойно можно туда добраться. Плюс — европейская атмосфера, — рассказала Ансталь.

Она предупредила, что минус этой локации в том, что в июне вода в Балтийском море не успевает прогреться, поэтому в отпуске получится гулять, осматривать достопримечательности и загорать, но не купаться.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян сообщил журналистам, что этим летом россияне отдали предпочтение отдыху в Египте, Турции и странах СНГ. По его словам, стоимость тура для одного человека может составлять 50–70 тыс. рублей.

Анна Акимова
А. Акимова
