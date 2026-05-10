10 мая 2026 в 12:03

АТОР назвала популярные у россиян туристические направления

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Этим летом россияне отдали предпочтение отдыху в Египте, Турции и странах СНГ, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. По его словам, стоимость тура для одного человека может составлять 50-70 тыс. рублей.

Картина лета сформировалась до февраля, когда по акциям раннего бронирования довольно хорошо продавалась Турция. Поэтому летом ждем два направления: Турция и Египет. И страны СНГ, — отметил Мурадян.

Он отметил, что возобновление поездок на Ближний Восток не изменят эту тенденцию. По его словам, спрос на такие путевки останется низким из-за жаркой погоды в регионе.

Ранее в АТОР уточнили, что на майские праздники самой востребованной для отдыха страной Европы у россиян стала Италия. Чаще всего граждане РФ выбирают Венецию, Милан, Флоренцию, Неаполь, побережье Амальфи, Тоскану, Сицилию, Лигурию и озеро Комо.

Также сообщалось, что российские туристы начали активнее выбирать новые экзотические направления. Как рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России, среди них отмечаются Малайзия, Филиппины и Занзибар.

Общество
АТОР
Турция
Египет
туристы
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом

