Популярный алкогольный напиток подорожал в России почти на 15% «Руспродсоюз»: водка стала дороже в России на 14,9%

Водка стала дороже в России на 14,9%, заявил ТАСС исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. По его словам, одна из причин увеличения стоимости напитка — рост акцизов на алкогольную продукцию. Он добавил, что на цену также влияет подорожание сырья, электроэнергии и логистики.

Ранее сообщалось, что розничные продажи водки в России в марте выросли на 4,95% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 5,83 млн декалитров. В целом за первый квартал объем реализации этого напитка увеличился на 2%, до 17,39 млн декалитров, что превышает общие темпы роста по всей алкогольной категории.

До этого статистика зафиксировала снижение потребления алкоголя в 68 российских регионах в марте. Показатель на душу населения уменьшился с 8,41 до 7,78 литра. Наибольшая динамика проявилась в Пермском крае, Пензенской и Кировской областях, а самый высокий уровень употребления спиртного сохранился в Ненецком автономном округе.