30 мая 2026 в 15:53

В Германии нашли замену Мерцу с его неприлично низкими рейтингами

В партии непопулярного Мерца заговорили о передаче власти однопартийцу Вюсту

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: IMAGO/Global Look Press
В партии «Христианско-демократический союз» обсуждается замена канцлера Германии Фридриха Мерца на премьер-министра земли Северный Рейн — Вестфалия Хендрика Вюста, пишет Financial Times со ссылкой на источники в правительстве ФРГ. По данным издания, Мерцу приходится регулярно опровергать слухи о возможной отставке, хотя с момента его вступления в должность прошло меньше года.

Согласно последнему опросу, Мерц оказался на последнем месте в рейтинге популярности среди 20 ведущих немецких политиков. В мае уровень его поддержки снизился до рекордных 13%. Падение популярности канцлера связывают с ростом цен на энергоносители и конфликтами внутри правящей коалиции по поводу социальных реформ.

В ХДС подобные разговоры назвали «абсурдными» и «опасными». Сам канцлер заявил, что намерен добиться восстановления крупнейшей экономики Европы и представить масштабный пакет экономических мер до лета.

На фоне падения рейтингов все чаще звучит имя 50-летнего Вюста, который с 2021 года возглавляет самую густонаселенную федеральную землю Германии. Сам политик пока не заявлял о намерении бороться за пост канцлера, однако его недавняя поездка в Польшу вновь спровоцировала разговоры о возможной смене главы правительства.

Ранее сообщалось, что правительство Германии планирует потратить в 2026 году почти €89 млн (7,2 млрд рублей) на работу и персонал своих уполномоченных и координаторов по тем или иным вопросам. При этом в октябре того же года во время предвыборной борьбы Мерц заявлял о намерении вообще упразднить институт уполномоченных правительства.

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
