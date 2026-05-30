30 мая 2026 в 16:22

Пушков предложил европейским лидерам вступить в «Клуб 13 процентов»

Пушков заявил о падении рейтингов лидеров Франции, Великобритании и ФРГ до 13%

Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Уровень популярности действующих руководителей Франции, Великобритании и Германии опустился до критической отметки в 13%, сообщил председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. В своем Telegram-канале сенатор отметил, что падение электоральной поддержки зафиксировано у Эммануэля Макрона, Кира Стармера и Фридриха Мерца.

В общем, пора этой троице создать для евроруководителей «Клуб 13 процентов», — пошутил сенатор.

Пушков добавил, что оптимистичный настрой сейчас демонстрируют исключительно представители евроэлиты на официальных саммитах Евросоюза. При этом рядовые граждане европейских государств, по оценке сенатора, охвачены растущим пессимизмом относительно своего будущего.

Ранее сенатор назвал расследование коррупционных преступлений на Украине театральной постановкой. По его мнению, Запад требует от Киева расследований, но в реальности они затрагивают самого президента Украины Владимира Зеленского. По мнению Пушкова, Зеленский пока еще нужен Западу для продолжения конфликта.

Власть
Европа
Алексей Пушков
Кир Стармер
Фридрих Мерц
Эммануэль Макрон
рейтинги
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

