Москвичей предупредили о надвигающихся осадках

Дождь ожидается в Москве и Подмосковье ночью 31 мая

Небольшой дождь ожидается в Москве и Подмосковье в предстоящую ночь, сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ. Авторы публикации напомнили, что грядущая ночь станет последней в календарной весне, передает ТАСС.

Собеседник агентства заявил, что жителей региона ожидает облачная погода с зонами небольшого дождя. Он также отметил, что в столице температура воздуха поднимется до плюс 4–6 градусов. В области столбики термометров покажут от плюс 1 до плюс 6 градусов. В воскресенье, 31 мая, в столичном регионе прогнозируются осадки. В некоторых районах возможно появление грозы.

В Гидрометцентре РФ подчеркнули, что атмосферные фронты вызовут дожди в большинстве районов. На юге и востоке возможны сильные, а в отдельных местах — сильные ливневые дожди с грозами и градом. Ветер может усилиться до 15–20 м/с, на юге европейской территории страны — до 20–25 м/с. Ночью и утром местами ожидается туман.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина заявила, что в Краснодарском крае, Адыгее и на Северном Кавказе 30 и 31 мая ожидаются сильные дожди с грозами, градом и шквалистым ветром до 22 метров в секунду. На черноморском побережье, в районе Сочи и федеральной территории «Сириус», возможно образование смерчей над морем.

