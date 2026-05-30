30 мая 2026 в 13:37

Погода в Москве в воскресенье, 31 мая: туманы, слабые дожди и тепло до +17

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Москве и Московской области завтра, 31 мая, воздух прогреется +17 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о погоде в столичном регионе и Санкт-Петербурге на воскресенье?

Какая погода будет в Москве 31 мая

По словам Евгения Тишковца, в воскресенье, 31 мая, ожидаются туманы и небольшие дожди.

«Ночью облачно с прояснениями, без существенных осадков, к утру местами возможет туман, минимальная температура — от +5 до +8 градусов. Днем вновь прошумит скоротечный дождь, максимальный термометр покажет от +14 до +17 градусов», — рассказал он.

Также главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с NEWS.ru заявила, что 31 мая атмосферное давление в Москве будет чуть выше нормы.

«Ночью существенных осадков не ожидается, а днем есть вероятность кратковременных дождей. 1–2 июня в столичном регионе еще возможны осадки. Потом атмосферное давление вырастет, и погоду будет определять либо периферия антициклона, либо барическая седловина. Поэтому 3 июня температурный фон в регионе выйдет на норму. Минимальная температура будет в пределах +8–13 градусов, дневная температура составит +17–22 градуса. Так что можно сказать, что лето к концу первой пятидневки июня вернется в столицу», — отметила она.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 31 мая

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 31 мая в Санкт-Петербурге воздух в дневные часы прогреется до +16 градусов.

«31 мая облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер ночью переменный, днем северных направлений слабый. Температура днем — от +14 до +16 градусов. Температура воздуха ночью — от +6 до +8 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться», — говорится в прогнозе.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что погода в регионе в конце недели будет улучшаться.

«В воскресенья улучшение погоды в виде прекращения осадков, а температура воздуха в городе повысится до +15 градусов. Ветер с этого дня ослабеет совсем, надеюсь, что и солнце появится. На следующей неделе будем отогреваться, подсыхать и наслаждаться погодой. Осадков по всему региону будет уже мало, только в отдельные дни, ветер преимущественно слабый», — пояснил метеоролог.

