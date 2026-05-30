ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 мая 2026 в 14:09

Тегеран заподозрил Трампа в незаинтересованности в переговорах

Советник лидера Ирана обвинил США в выдвижении чрезмерных требований

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Kenny Holston/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент США Дональд Трамп не настроен на переговоры с Тегераном, заявил военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи в посте в соцсети Х. Он констатировал, что в пользу этого говорит продолжающая морская блокада и чрезмерные требования, которые выдвигает Вашингтон на переговорах.

Он все больше доказывает, что не настроен на переговоры и преследует другие цели, — написал Резаи.

Ранее Трамп заявил, что США не пойдут на смягчение санкций против Ирана в обмен на передачу Тегераном своего высокообогащенного урана. Он добавил, что его не устраивает ход переговоров.

Перед этим стало известно, что проект меморандума о взаимопонимании между США и Ираном содержит пункт об обязательстве Тегерана никогда не стремиться к созданию ядерного оружия. Речь также идет о приостановке программы обогащения урана и выводе всех уже имеющихся высокообогащенных запасов.

При этом Белый дом подчеркнул, что его не устраивает идея о передаче иранского обогащенного урана России или Китаю. Трамп добавил, что не будет чувствовать себя спокойно при этом, ведь считает Москву и Пекин сильными державами.

Мир
Иран
США
Дональд Трамп
Ближний Восток
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Одессе и Сумах прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
Францию заинтересовали разведданные Норвегии о России и Арктике
Мирошник назвал ответственного за атаки на ЗАЭС
Силы ПВО РФ уничтожили и перехватили более 2200 БПЛА
Жителям Мордовии объявили беспилотную опасность
Трагедия на стройплощадке в Москве унесла жизни двух человек
На выборах президента Колумбии определились первые лидеры
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.