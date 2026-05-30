Тегеран заподозрил Трампа в незаинтересованности в переговорах

Президент США Дональд Трамп не настроен на переговоры с Тегераном, заявил военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи в посте в соцсети Х. Он констатировал, что в пользу этого говорит продолжающая морская блокада и чрезмерные требования, которые выдвигает Вашингтон на переговорах.

Он все больше доказывает, что не настроен на переговоры и преследует другие цели, — написал Резаи.

Ранее Трамп заявил, что США не пойдут на смягчение санкций против Ирана в обмен на передачу Тегераном своего высокообогащенного урана. Он добавил, что его не устраивает ход переговоров.

Перед этим стало известно, что проект меморандума о взаимопонимании между США и Ираном содержит пункт об обязательстве Тегерана никогда не стремиться к созданию ядерного оружия. Речь также идет о приостановке программы обогащения урана и выводе всех уже имеющихся высокообогащенных запасов.

При этом Белый дом подчеркнул, что его не устраивает идея о передаче иранского обогащенного урана России или Китаю. Трамп добавил, что не будет чувствовать себя спокойно при этом, ведь считает Москву и Пекин сильными державами.