Стало известно, насколько потолстел Трамп

Президент США Дональд Трамп потолстел за год на шесть килограммов

Дональд Трамп Фото: AdMedia/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп с апреля 2025 года набрал около шести килограммов, его вес достиг 108 кг, сообщил врач республиканца Шон Барбабелла по итогам медицинского обследования в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. Врачи рекомендовали американскому лидеру скорректировать рацион питания и увеличить физическую активность, отметив при этом высокие когнитивные и физические показатели.

Несмотря на увеличение веса, глава государства находится в «отличном состоянии здоровья» и полностью готов к выполнению своих обязанностей, уточнили врачи. Сообщается, что 79-летний Трамп прошел комплексное обследование, включавшее КТ, кардиологические тесты и скрининги на онкологические заболевания. После трехчасового осмотра он заявил, что все прошло «идеально», а также успешно прошел когнитивную оценку, показав максимальный результат.

Ранее в марте американские и европейские СМИ обратили внимание на то, что Дональд Трамп на сутки исчез из публичного пространства. После его возвращения журналисты заметили у политика две новые гематомы и изменения во внешнем виде. Причины этих изменений официально не уточнялись.

