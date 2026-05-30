НАТО призвали не преувеличивать угрозу от инцидентов с беспилотниками

Североатлантическому альянсу не следует чрезмерно реагировать на регулярные инциденты с беспилотниками в странах восточного фланга, заявил в интервью Bloomberg председатель Военного комитета НАТО, итальянский адмирал Джузеппе Каво Драгоне. Таким образом военный прокомментировал недавний взрыв беспилотного летательного аппарата на территории Румынии и общую ситуацию с безопасностью в Европейском регионе.

Адмирал подчеркнул, что сейчас оборонный блок находится в хорошей форме и планомерно развивает свои военные возможности. По его словам, организация уже отреагировала на требования Вашингтона о необходимости увеличения профильных бюджетов европейских стран.

У нас есть процесс оборонного планирования НАТО, призванный обеспечить необходимый нам потенциал, и мы своевременно его нарастим, чтобы достичь общего уровня расходов в 5% ВВП, — сказал Драгоне.

Заявление стало ответом на критику со стороны главы Пентагона Пита Хегсета, который упрекнул европейских союзников в излишнем драматизме. Драгоне пояснил, что текущие отношения между Европой и США остаются стабильными и конструктивными.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что заявления руководства ЕС по инциденту с дроном в Румынии можно назвать лишь «брюссельскими верещаниями». Она подчеркнула, что упреки нужны для отвода глаз от преступлений украинского президента Владимира Зеленского.